拍完《愛的迫降》互有好感 玄彬孫藝珍認拍拖8月

文：蘇珮欣

韓媒《Dispatch》昨日報道，玄彬與孫藝珍秘密拍拖8個月；玄彬身邊人士爆料，大概去年3月，他與孫藝珍拍完《愛的迫降》後各有各生活，反而更思念對方；二人偶爾會相約其他演員敘舊，間接讓二人私下交流變多，繼而將劇中感情伸延到戲外。

全城祝福 Do姐讚好

據報玄彬與孫藝珍均喜歡打高爾夫球，《Dispatch》早前就拍得二人穿著運動服，駕車到江原道某高球場打波。報道又稱玄彬與孫藝珍雖然都是大忙人，前者去年7月就飛往約旦拍新片《交涉》數月，但愈忙愈難捨難離；加上二人已不年輕，處理感情事難免較為審慎。玄彬與孫藝珍的戀情曝光後，迅即成為網絡熱話。玄彬的經理人其後承認戀情，表示二人拍完《愛的迫降》後，帶着美好的感情發展成為戀人，希望外界能給予支持。孫藝珍方面也稱，劇集完結後兩人互生好感。

外界對於二人爆出戀情紛紛送上祝福，稱是2021年的第一樁美事。不少粉絲大讚二人合襯，稱要重溫《愛的迫降》，甚至催促他們快些結婚；向來留意韓星消息的鄭裕玲（Do姐）也在社交網Instagram轉發玄彬與孫藝珍拍拖的消息，留言表示，「本人覺得2021年會幾好，一早醒來已經有好消息！」

上載花束：感謝遇上好的人

孫藝珍昨午親自在社交網Instagram交代戀情，上載一張玫瑰花照片，並稱新一年不是因為工作出現在大家面前，而是因為私事，覺得有點不好意思，並害羞表示，「事情就是這樣了，雖然不知道該說什麼，但還是覺得要說點什麼，覺得很尷尬兼奇怪。感謝遇上好的人，會努力讓此（戀情）變得漂亮，大家給予的愛與支持，我一直珍惜在心，祝新年更多好事來臨，身體健康」；充分流露出甜蜜。

兩度合作 數次傳緋聞

其實兩度合作的玄彬與孫藝珍，並非首次傳出緋聞。2018年，兩人合演《智命談判》，片中對手戲不多，但宣傳期間因表現親密，傳出拍拖。2019年初，有網民「野生獲捕」兩人在美國洛杉磯某超級巿場一同購物，當時有報道稱二人一起打高爾夫球及見家長，雙方事務所否認戀情，稱他倆碰巧各自與朋友到當地度假，得悉對方也在美國才相約見面。2019年底，二人無懼緋聞合演劇集《愛的迫降》，其間流出拍攝花絮，稱鏡頭後兩人暗地在枱下手拖手，緋聞再度被炒熱，甚至有傳他們計劃劇集播畢後宣布婚訊，但雙方經理人再次否認。

昨日韓媒翻查玄彬與孫藝珍過往的訪問片段，發覺兩人對愛情看法相近；孫藝珍稱喜歡身高約175厘米及性格有魅力的男生，並且不在乎外表。玄彬則表示喜歡能理解他的人。

另一方面，孫藝珍雖然曾跟宋承憲、蘇志燮、裴勇俊、金南佶等韓星傳緋聞，但從沒認愛；至於獲孫藝珍確認男友地位的玄彬，舊女友包括《太陽的後裔》宋慧喬及《未生》姜素拉等。