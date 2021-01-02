五月天跨年騷 有檢疫者偷入場被帶走

五月天所屬的相信音樂事後表示：「再次鄭重呼籲大家嚴格自律，千萬不要以身試法，依法將處以最低1萬（台幣）、最高15萬（台幣）罰款。切記：天網恢恢，疏而不漏！」

口罩擋不住歌迷熱情

五月天主音阿信演出時對歌迷說：「區區一個口罩怎麼能擋住你們的熱情，你們人都來了，聲音也要傳過來讓我們聽到。」他笑稱歌迷很細聲，並說：「讓我以為五月天是不是過氣了？還是這一年來生活中有太多事情要去煩惱，五月天變成了不重要的玩伴？」冠佑立即糾正他用「玩伴」兩個字，聽起來不舒服。阿信的激將法很奏效，全場歌迷即大聲歡呼，展現熱情。

蕭敬騰台上跌倒繼續唱

蕭敬騰參演跨年晚會，陪粉絲迎新年，他唱到《王妃》時太投入，不慎跌倒，不過很快就站起來繼續唱，他說：「不好意思，讓大家擔心了。」跌倒時蕭敬騰的褲子爆線鬆了，他唯有邊唱邊抽褲，免褲子跌下來。

娛樂組

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