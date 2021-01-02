夫妻檔參與跨年騷 劉嘉玲開金口獻唱 梁朝偉讚好聽

娛樂組

梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲難得夫妻檔同場，但未有同台演出。劉嘉玲先出場唱歌，穿著白色長裙的她與張信哲、黃景瑜、李澤鋒合唱多首歌曲，包括《你是如此難以忘記》、《有一點動心》、《親密愛人》等。正為電影《獵狐行動》宣傳的偉仔之後出場，主持問他對嘉玲的歌喉有何評語？偉仔露出一貫靦腆笑容說：「我不敢點評。」再被追問時，他冧爆老婆說：「很好。」

周柏豪現身惹評論

周柏豪參與無綫有份合辦的兩岸四地跨年騷，獻唱林子祥的《分分鐘需要你》，約1分08秒。內地網民看到他的演出有不少評論，有覺得他不應該參與。周柏豪之後在微博留言：「祝願大家在新一年都能夠健康、平安、進步！2021年，笑口常開、開心快樂！」

謝霆鋒容祖兒炒熱氣氛

謝霆鋒連踩兩場，先於《2020最美的夜bilibili晚會》演唱，隨後於湖南衛視跨年演唱會唱出《只要為你活一天》、《光輝歲月》，以及與朱一龍合唱，rock爆造型及歌曲掀起高潮。

同場的容祖兒亦於同一跨年騷中勁歌熱舞，以快歌《加大力度》令現場氣氛高漲，並與李斯丹妮及孟佳合唱。至於陳偉霆則連續唱出《我們》、《LOVE U2》及《愛是懷疑》3首歌，當他唱完《我們》後，把身上綠色外套除下拋出，表演被網民稱為「把跨年舞台變成品牌catwalk騷」。

李克勤參與的江蘇衛視跨年演唱會，大唱經典金曲《護花使者》及《大會堂演奏廳》，又與韓紅合唱。