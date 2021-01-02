廚師父親中風入院 姜濤做孝順仔撐起頭家

姜濤表示爸爸個性較低調，以及覺得廚師這職業講出去不太好聽，所以叫他不要說。姜濤曾幻想有一天可在舞台上向大家介紹爸爸，但現在的情况可能辦不到，因爸爸在2020年最後幾天中風。他稱爸爸之前還可以一個人去醫院，令他沒意識到事情的嚴重性，直到近日爸爸在醫院致電給他，用着不太清楚的口脗，告訴他情况變嚴重。疫情期間醫院不准探病，護士只能用輪椅把姜爸推到門口，跟他們相隔1米見面，媽媽一直在門口哭。姜濤知道不能跟着一起難過，他要幫媽媽處理家事。

「你好好休息 錢由我來掙」

姜濤稱爸爸常說他是家中獨生子，要扛起這個責任，他現在才意識到這個責任之重，家中兩老需要他照顧，「不過這樣也好，爸爸以後也不用上班好好休息，錢由我來掙」。他又稱爸爸不用感到慚愧，已工作了大半輩子，「現在可以很驕傲的跟大家說，你是我爸。雖然現在家裏只剩下我跟媽迎接新的一年，但也希望你在醫院好好的，別害怕」。不少網民留言為姜濤及姜父打氣。

娛樂組