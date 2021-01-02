姜濤獲我最喜愛男歌手兼歌曲大獎 許廷鏗江海迦首奪男女歌手金獎

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

姜濤是最年輕的「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」得主，擊敗隊友陳卓賢、鄭中基、林家謙及許廷鏗，他上台領獎時一臉愕然。「我最喜愛的女歌手」由林二汶獲得，她表示這個獎對她是最無可能及最遙遠的，沒想會得到，她唱歌時說多謝盧凱彤。至於「我最喜愛的組合」由RubberBand獲得。

許廷鏗首奪「叱咤樂壇男歌手」金獎，他這晚還憑《無力感》奪得「叱咤十大」第4位。他一嘗男歌手金獎滋味，他眼紅紅說自己11年前參加《超級巨聲》，估不到最近做《全民造星III》評判，有人跟他講加油，他不是參賽者，證明大家對樂壇仍有期望。銀獎馮允謙這晚獲3個獎，銅獎是林家謙。

江海迦贏「雙金」平王菲紀錄

江海迦（AGA）力壓謝安琪贏得「叱咤樂壇女歌手」金獎，她還獲得「唱作人」金獎，平了1996年王菲的紀錄。她亦憑歌曲《See You Next Time》獲「叱咤十大」第6位。她激動掩面說無想過：「2020年我每寫一首歌之前，都會問點解要寫呢首歌？」銀獎陳蕾開心落淚。獲銅獎的謝安琪說過去一年做音樂好艱難，開心這晚大家聚在一齊祝賀，能出席已榮幸。Dear Jane先後獲得「叱咤樂壇組合」金獎、憑《Limerence》奪「叱咤至尊唱片大獎」及「叱咤十大」第2位《銀河修理員》。

莫文蔚奪至尊歌曲大獎

「專業推介、叱咤十大」的第1位「至尊歌曲大獎」由莫文蔚《呼吸有害》奪得，她戴過千萬珠寶貴氣現身並興奮說︰「嘩，這刻真的不可思議，這個感覺很特殊，我很少在香港出現，很少機會出席頒獎禮。這28年來過《叱咤頒獎禮》兩三次。返到來屋企，香港是我的起步點，拿到一個咁有分量的獎，沒想過！28年來走了一個大圈回來，這個旅程很圓滿，多謝一直支持我的朋友。」她還獲邀演唱歷屆「至尊歌曲」和「我最喜愛歌曲」，唱畢全場站立歡呼，威盡全場。

第2位Dear Jane的《銀河修理員》，第3位是人氣組合MIRROR的《IGNITED》，12名成員齊現身領獎，之前缺席新城頒獎禮的陳卓賢（Ian）亦歸隊，在台上載歌載舞。許廷鏗憑《無力感》獲第4位。

柳應廷贏生力軍金獎獲隊友擁抱

「生力軍」金獎得主為MIRROR成員柳應廷（Jer）、銀獎R.O.O.T、銅獎同樣是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）。Jer獲金獎時，MIRROR眾兄弟上前擁抱恭賀，Jer不忘安慰未能躋身三甲的江生（Anson Kong）說：「唔好唔開心，我哋一齊繼續努力，加油！」

台下歌手兩人一排保持距離

頒獎禮現場，台上DJ主持全程戴口罩，台下歌手席就以兩人一排，排與排之間保持社交距離，歌手上台領獎時才除下口罩。雖然不設現場觀眾，但仍有歌迷到場支持偶像，逾百人聚集在停車場入口守候。歌手在台下要戴口罩，但配合大會主題「靚」，全都悉心打扮，Super Girls的趙慧珊（Aka）與李靜儀（Heidi）性感搶鏡，一個露肩、一個露長腿兼露背。

（叱咤樂壇頒獎禮）