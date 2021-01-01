【開箱】《柏捷頓家族：名門韻事》古裝版社交網絡與八卦新聞

小說改編 《醫人當自強》班底炮製

《柏捷頓家族：名門韻事》全劇8集，改編自Julia Quinn的歷史浪漫小說，《醫人當自強》班底基斯凡杜生（Chris Van Dusen）及桑達拉姆斯（Shonda Rhimes）創作及監製。雖然同樣是杜撰故事，但背景比《唐頓莊園》早100年，講述19世紀初的攝政時期，喬治三世晚年受精神問題困擾，由長子攝政，王后則把精力都花在貴族的社交生活方面。劇中主要圍繞Bridgerton及Featherington兩家族子女的婚嫁與感情，以及專門撰寫上流貴族八卦新聞的Whistledown夫人，她身分神秘，女王誓要抽出這個借內幕消息在上流社會興風作浪的幕後黑手到底是誰，成為另一懸疑的主線。

故事講述Bridgerton夫人是寡婦，跟子爵生前十分恩愛，育有4子4女，此劇主要集中講述最年長的幾名子女，包括繼承爵位的長子Anthony，鍾情歌劇女伶Siena，礙於階級與身分兩人數度離合；愛繪畫及戀上服裝店法國老闆娘Genevieve的次子Benedict；純情的三公子Colin，一度險娶已懷孕的Featherington家族表親Marina；被王后在社交舞會季節開首讚賞為絕色的長女Daphne；還有不願服膺女人必須結婚生仔的次女Eloise。Featherington家族男爵Archibald嗜賭至家道中落，育有3名其貌不揚女兒，其中Penelope跟Eloise是閨中密友，並暗戀Colin；男爵夫人Portia只想把女兒嫁給好人家，因而出盡法寶。怎料丈夫收容的表親Marina，反在社交場合受到重視，挽回一點面子後，卻驚聞她為遠在西班牙打仗的George爵士有了孩子，對方卻音信全無，Marina才會想到瞞騙心地善良的Colin，希望掩蓋未婚懷孕的真相，最後還是給Whistledown夫人撰寫在八卦新聞。

戲假情真 公爵娶淑女

此劇主線是Daphne邂逅公爵Simon，後者是家中獨子，其母分娩時難產，失血過多而亡；Simon童年時口吃，被父親誤會為弱智而厭棄，轉交Danbury夫人教養；Simon長大後，由於憎恨父親，在他病榻前發下毒誓不婚不育，要家族在他這一代後再無子嗣。他從小跟Anthony是摯友，返回倫敦後，因公爵之位，成為社交圈的矚目新星；其時因Anthony的過於保護，讓本是美貌與智慧俱備的待嫁Daphne，淪為乏人問津。她跟Simon本互相討厭，但後者為避免其他貴族夫人糾纏介紹與她們的女兒交往，遂提議跟Daphne假裝熱戀，有公爵「加持」，她自可抬高身價，讓其他公子哥兒加入爭奪美人歸，其間讓她挑選心水丈夫，Simon則可擺脫糾纏；劇情發展下去，自然是兩人戲假情真，外加王后侄兒、普魯士王子追求Daphne，Simon妒忌加上情不自禁，兩人終結成夫婦。可是婚後面對的問題，卻是Simon對父親臨終的誓言，以及Daphne渴望成為媽媽的矛盾。

此劇播出未夠一周，已傳出開拍第2季，自然跟原著作者Julia Quinn寫下一系列小說都跟Bridgerton家族子女的戀愛故事有關，即使多開拍5季，也不愁沒內容。《柏捷頓家族：名門韻事》首季只集中Daphne嫁給Simon的經過，並終於誕下一子作結。上流社交圈還有甚多故事還未有結局，譬如Anthony和Siena看似了斷關係，但身為子爵繼承人的他，真願意為家庭放棄愛情？沒有哥哥壓力大的Benedict，可不顧一切追求繪畫成就，以及跟Genevieve繼續過糜爛生活？遠遊歐洲的Colin何時歸來，又會否終於獲悉Penelope的心意？這幾兄妹最有趣的角色其實是活像《小婦人》Jo March翻版的Eloise，她熱愛寫作，討厭名門淑女的社交規範，會深夜躲到花園煲煙，雖不認同賢良淑德的胞姊Daphne，但感激對方的完美才騰出空間讓她暗暗作反。Eloise還好奇心旺盛，要調查總是爆上流社會八卦新聞的Whistledown夫人到底是誰，而傻傻的不知道對方可能一直就在身邊；種種尾巴，還不是開拍第2季最堅實的原因？

茱莉安德斯獻聲扮上流爆料人

值得一提的是，劇組邀請了《仙樂飄飄處處聞》老牌女星茱莉安德斯（Julie Andrews）「聲演」Whistledown夫人；劇中主要演員雖非家喻戶曉，但像扮演Simon的利基尚沛治（Rege-Jean Page）及飾演Daphne的菲比丹尼科（Phoebe Dynevor）都是英國新一代演員，外表不俗之餘，也不介意劇中頗頻密的裸露場面，並迅速成為此劇的話題之一。