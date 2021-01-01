《上司實習生》成大贏家 朴海鎮首奪演技大獎

文：蘇珮欣

MBC演技大獎頒獎禮表揚該台過去一年的韓劇。據韓媒早前報道，MBC於2020年的收視未如理想，引述調查機構AGB Nielsen報告，不計短劇及長篇劇，SBS以平均10.59%收視冠絕所有免費與收費台，緊隨其後是有線頻道tvN的5.85%及JTBC的5.73%。MBC劇集大部分平均收視徘徊在2%至4%之間，《上司實習生》成績最好，全劇平均收視5.3%，最高一集7.1%；該台最差收視是劉仁娜與文晸赫（Eric）合演的《愛我的間諜》，全劇平均2.55%。MBC劇集收視失利，外界更一度擔心能否選出年度演技大獎。

申成祿多謝老婆放閃

前晚MBC共頒發16個獎項，邀請《春夜》丁海寅與韓志旼，《意外發現的一天》李宰旭與路雲等擔任頒獎嘉賓。《Kairos》安普賢及《十匙一飯》金慧峻奪得男女新人獎。優秀演技獎則落在《365：逆轉命運的一年》李浚赫、《Kaiors》南奎里、《The Game：朝着0點》林周煥及《那個男人的記憶法》金瑟琪身上。最優秀演技獎得獎者包括《Kairos》申成祿、《365：逆轉命運的一年》南志鉉、《上司實習生》金應洙及《當我最漂亮的時候》林秀香。申成祿致謝時表示，《Kairos》的角色很大挑戰，感謝導演及編劇之餘，他又提到深愛的妻子與女兒，公開放閃。觀眾投選的最佳情侶獎則由《那個男人的記憶法》金東旭與文佳煐獲得。

全晚至高榮譽演技大獎落在MBC高收視的《上司實習生》朴海鎮手上，他在劇中扮演惡魔上司，專門整蠱高齡實習生，演出備受讚賞。他在台上表示不知道自己是否有資格拿這大獎，感覺肩膊很沉重，「新人獎後，相隔12年拿到這個大獎，感謝家人，希望祖母身體健康」。他又謂拍《上司實習生》時每日均很幸福，很期待每天去開工，「我不知道這輩子有沒有機會再拿這個獎，但我願意拿着這個獎換回平凡生活，這個獎應屬於前輩金應洙」。《上司實習生》還奪得年度劇集大獎，全晚掃4獎成為大贏家。由於韓國疫情肆虐，前晚頒獎禮沒招待觀眾入場，所有出席嘉賓均戴上口罩及手套，台上台下保持社交距離。