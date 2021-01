《鬼滅之刃》LiSA奪日本唱片大獎

【明報專訊】第62屆日本唱片大獎經已圓滿結束,由於疫情關係,頒獎禮不設現場。獲選十大優秀歌曲包括LiSA主唱動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》主題曲《炎》、三浦大知《I'm Here》、純烈《請給我愛~Don't you cry~》、Little Glee Monster《足跡》、瑛人《香水》、乃木坂46《世界上的鄰人啊》、DISH//《貓~The First Take ver~》、AKB48《即使分離》、冰川清《母》及Da Pump《Fantasista》。最高榮譽的最優秀歌曲獎由LiSA《炎》奪得,她領獎時忍不住激動落淚,場面感人。