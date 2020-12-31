《鬼滅之刃》LiSA奪日本唱片大獎

韓國男團防彈少年團（BTS）獲頒特別國際音樂獎，動畫《鬼滅之刃》、女團NiziU、松田聖子及米津玄師分別奪得特別獎。最佳新人獎由31歲演歌手真田Naoki奪得，頒獎時發生小插曲，同台候選女團「豆柴之大群」成員Miyuki Angel突然暈倒，需由隊友抬走，令觀眾感驚訝，事後大會主持解釋，她同場拍攝另一整蠱節目，事實並無不適。

即將解散的男團「嵐」獲頒特別榮譽獎，5子在頒獎禮上又跳又唱《無盡的天空》、《Love so sweet》、《A.RA.SHI》等代表作，掀起高潮。