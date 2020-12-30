愛瑪羅拔絲未婚產子 《我的超豪男友》吳恬敏疫下誕女 拍檔亨利高定妻懷孕

受到疫情影響，不少荷李活影星都停工隔離，吳恬敏亦不例外，今年2月出席美國服裝設計師公會頒獎禮後，加上主演美劇《初來報到》第6季播畢，她便再沒公開露面，不單行蹤變得低調，今年5月更把社交媒體Instagram（IG）內容清空，僅餘3張照片，從此未有更新。

產後停止更新IG內容

據娛樂網站E! News引述知情人士透露，原來在今年夏天，吳恬敏已秘密為音樂人男友Ryan Kattner誕下首名女嬰，「他們都處理得很好，並為新生命來臨而感到興奮」。對於未婚產女的喜訊，吳恬敏所屬事務所一直未有回應。

巧合的是，吳恬敏主演《我的超豪男友》拍檔亨利高定（Henry Golding）的妻子Liv Lo，上月亦宣布懷孕，並透過社交媒體留言：「2021年將會更加美好。」暗示腹中嬰兒將於明年初出世。

茱莉亞羅拔絲榮升姑婆

另一方面，據娛樂網站TMZ昨日報道，《節日限定之戀》女星愛瑪羅拔絲前日在洛杉磯醫院順利誕下男嬰，重約9磅，母子平安。她跟《非凡生命歷》男友加烈希隆（Garrett Hedlund）為兒子取名Rhodes。

愛瑪羅拔絲去年跟《變種特攻：黑鳳凰》舊愛伊雲彼得斯（Evan Peters）解除婚約後，未幾即傳她搭上加烈希隆，今年6月《美國周刊》率先報道二人將為人父母的喜訊，上月愛瑪透過社交媒體上載大肚合照，證明懷孕傳聞屬實，而《伊人當自強》金像影后茱莉亞羅拔絲身為愛瑪的姑姐，隨着後者一索得男，茱姐正式榮升姑婆。