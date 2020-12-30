陳展鵬趁後生追個仔 江嘉敏被男友嫌肥

有報道陳展鵬與太太單文柔密謀全力追個仔，後者近期頻睇中醫。陳展鵬表示被拍的照片沒戴口罩，追索事情是一年多前，他帶產後的老婆睇中醫調理身體，不過這段新聞刺激到他和老婆的造人計劃，他笑說：「疫情下大家顧住身體健康，本來沒想生仔問題，但考慮到女兒在家好悶，現在會順其自然，生仔都要趁後生，再過10年自己未必會生，怕無能力跟小孩耍樂。」

睇好林峯劉丹爭視帝

傳陳展鵬主演劇集被阻播出，要讓路給王浩信爭視帝？陳展鵬稱連續兩年無份角逐獎項，但沒有不開心，反而好多街坊以為他結婚生仔就上岸不拍劇，其實他也希望出席頒獎禮，見證公司眾多演員努力獲得的成果，他說：「近兩年是我人生轉捩點，畀我重整自己，我仲有4部劇未播出，希望分兩年推出，怕觀眾睇膩。」談到視帝心水，陳展鵬對劉丹、林峯睇高一線：「王浩信已攞過獎，林峯、丹爺未攞過，我好支持他們攞，細個睇《上海灘》已經覺丹爺演馮敬堯好出色。」

江嘉敏於社交網公開獲男友公主抱的甜蜜照，她稱適逢男友30歲生日，故發帖逗對方開心。她自爆拍照時NG了十幾次，更被男友嫌重，叫她減肥。江嘉敏說：「健身室關閉，我已買了健身器材回家鍛煉，目前減了10幾磅，但覺得未夠，監製最近剪接《食腦喪B》，都話我個頭似足球，部分近鏡要刪走，又話我面上太多肉，要減少笑臉。」碰巧她戲中扮演反社會人格角色，需要訓練冷漠的表情。

袁文傑陳煒再續前緣

袁文傑回想在亞視拍第一部劇已跟陳煒演情侶，今次可謂再續前緣。陳煒劇中演單親媽媽，育有14歲兒子，不過與童星需要時間混熟。剛新婚的袁文傑表示仍在適應成為人夫的身分，他說：「婚前婚後的生活分別不大，因為我們平時都會分擔家務的，不過感覺開心，間中都會改口叫老婆。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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