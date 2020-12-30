何守信前妻 82歲歐嘉慧美國病逝

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歐嘉慧在美國生活低調，前日Raymond Kwok在facebook留言：「剛收到一個不幸消息，我阿姨（前無綫電視藝員歐嘉慧女士，舅母的妹妹）於本月25日因癌症於美國不幸逝世，願天主接送她往天堂，一路走好！」消息傳出後，他將有關帖文刪掉。

劉緯民證實死訊：12月26日病逝

資深藝人劉緯民接受傳媒訪問，證實歐嘉慧的死訊。他表示有朋友告之消息，他上一次見歐嘉慧是10多年前她返港時，已10年沒聯絡。他說收到消息歐嘉慧是12月26日（香港時間）在聖迭戈病逝的，但不知道是什麼病。

薛家燕7年前赴美登台獲款待

薛家燕於2013年曾到訪歐嘉慧於聖迭戈的2萬呎豪宅，當時她往美國登台兼旅遊，獲對方熱情招待。薛家燕接受《明報》電話訪問時表示，過往兩人仍久不久會聯絡，但近幾年卻甚少。她跟歐嘉慧最後一次合作是呂奇自編自導自演的作品《偷心賊》。家燕姐憶述7年前去美國，歐嘉慧知道後，熱情招待她；又大讚歐嘉慧是一個很前衛的人，她很欣賞對方的衣著打扮，身材很靚，是一名時代女性，而且為人幽默，是很好的前輩，希望對方一路好走。

合作《啼笑因緣》 李司棋讚有型

李司棋接受《明報》電話訪問，她跟歐嘉慧曾於1974年合作電視劇《啼笑因緣》。司棋姐說：「嘉慧姐是一個好強的女性，她對人有禮貌又大方。我記得她的皮膚古銅色，五官很標致又有型。她的聲音好特別，鼻音很好，好容易認。」司棋姐稱拍完劇後跟對方已少聯絡，後來發生了她與何守信離婚的事，很多傳聞，但自己沒去八卦，感情事不由外人指指點點，只知道歐嘉慧後來再婚，生活開心就好了。胡楓跟歐嘉慧也是粵語片年代的拍檔，說對方每次返港也會相約大伙兒敘舊，她是大好人，很關心朋友。胡楓稱雙方一直有聯絡，得知對方的死訊感唏噓，聽聞她離開時丈夫陪在身邊，她有幸福的晚年。

傳汪明荃介入婚姻轟動一時

據資料歐嘉慧於1950年代出道拍粵語片，跟林鳳、張英才、龍剛及呂奇等同期。1970年代加入無綫，拍逾10部電視劇，令人印象深刻是《啼笑因緣》飾演關秀姑。她也有演出《歡樂今宵》，因此跟何守信結緣，兩人於1973年結婚，但婚後未夠兩年便分居，至1977年才正式離婚。歐嘉慧不乏裙下之臣且是富豪級，不過她情傾何守信並結婚。何守信曾表示歐嘉慧對他太好，是自己選擇離開的原因，對方似保母般照顧他。兩人的婚姻曾傳出第三者介入，汪明荃涉其中，坊間流傳在攤牌場面中有人被打。歐嘉慧深愛何守信，兩人分居後，她仍抱復合的希望，直至1977年歐嘉慧復出加盟佳藝電視，她被記者追問是否跟何守信離婚，她還說「要看本姑娘的心情如何」。後來何守信對傳媒稱歐嘉慧明知道兩人離婚跟第三者無關，但她樂於見所有罪名加諸他身上，最後兩人還是離婚收場。歐嘉慧死訊傳出後，移居加拿大的何守信沒有回覆傳媒。