無綫《衝上雲霄大選》贏收視 《全民造星III》獲口碑 梁祖堯爆監製花姐邀任新一季導師

《造星III》剛完結，花姐已被追問何時籌備《造星IV》，她笑說：「畀我唞一唞先，未開始工作mode。」不過梁祖堯（阿祖）爆花姐曾問他是否考慮擔任明年《造星IV》的導師，今次他是客席導師輔助林二汶教導A組隊員。

阿祖用心教導，令隊員獲益良多，成為A組「阿媽」跟二汶「阿爸」組成一對，他搞笑說不想跟二汶對戰，他不要「離婚」。ViuTV沒有公布《造星III》收視，不過有指《造星III》是全年最高收視節目，比上兩屆平均收視約5點，今次增多1.2點，觀眾人數增近8萬。當晚無綫的《衝上雲霄大選》硬撼《造星III》，兩台的觀眾人數也增加。

冠軍Ig人數激增逾萬

《造星III》三甲塵埃落定，折骨Ben（趙祥誠）奪冠，亞軍陳葦璇，季軍ANSONBEAN（陳毅燊）。對一班參賽者而言演藝路途剛開始，黑馬Ben勝出，表現令人刮目相看，他的Instagram（Ig）followers由4日前只有3.1萬至昨日已增至4.8萬。三甲中以陳葦璇的Ig followers人數稱冠，有9.8萬，內容也相當豐富，包括她早期的長髮look，又有性感泳裝照，方力申、翟威廉、林德信、羅天宇與林作等也有follow她。至於ANSONBEAN的Ig粉絲人數3.7萬，有他青澀樣子的照片。另外，他還大方分享全家福，他的母親林佩佩擁3間舞蹈學校。

小肥批戇居 惹怒CY粉絲

《造星III》播映期間，不乏圈中人留意，小肥（徐智勇）亦是捧場觀眾，湊熱鬧開Live談觀後感。他評論10強參賽者之一的CY（陳澤言）時，說CY有種「on cow（戇居）」親和力，激嬲對方粉絲。

有人私訊小肥，斥他不應針對踩CY，小肥為此重看自己的片段，檢討是否用詞過火，他不覺得有抨擊對方，其實他也喜歡CY。小肥又說《造星》第一季已捧場，他當然明白參賽者的努力與熱血。

娛樂組