2021強攻樂壇要做情歌天后 施匡翹唔介意被標籤首名確診女歌手

施匡翹形容2020年是人生中最特別一年，由去年入行開始，生活改變不大，只是邊讀書邊做一些幕前工作，不算太多人認識，「真正很大轉變是今年，因為確診了，一下子有很多人認識我，有時在街上都聽到被人討論」。施匡翹表示因這經歷令她改變不少，不論面對別人、跟人溝通、甚至思想上都成長了，她說：「之前會覺得做任何事都無所謂，現在待人接物都要思考過，要做得更好畀人睇。」她認為這件事無人想發生，只是剛巧讓她經歷到，「至今仍會被身邊的工作人員以『香港娛樂圈首名確診女歌手』來介紹給別人認識，這是一個另類的介紹，別人對我可能有少少印象，曾聽過『施匡翹』這名字，不可以說是好還是不好，只要樂觀面對就OK」。

驚家人朋友被傳染

回想確診時，她稱當時並不害怕，因身體沒感到不舒服，只擔心家人和曾接觸過的朋友有事，等待朋友的檢測結果，比等待自己的更緊張，她說：「當知道大家無事，我真的很開心。」她24年來未試過大病，最犀利一次是10歲時發高燒入院，「自小很喜歡運動，又是素食者，較少病痛，所以自己確診都有點意外，懷疑之前有段時間每日工作到夜深，抵抗力減弱才感染到；當時家人比我更擔心，尤其是嫲嫲，擔心我在醫院是否吃得飽」。

對於被質疑拒絕服藥治療，浪費隔離營資源，她表示自己沒這個權利，一切都是醫生決定，反而有問過醫生是否需要服藥，當時醫生說不需要，隔離20多日就會自然康復。她說：「可能醫生是看年齡和當下情况判斷，我絕對相信醫生，亦十分感謝所有醫護人員，我感受到他們的愛和善良。」

像被世界遺棄

20多天的隔離營生活，她會上網睇片做運動和看書解悶，生活規律了，「離開隔離營返到屋企，媽咪笑我肥了很多，還問我為何pat pat這麼大」。隔離期間難免有孤單感覺，她稱房間只有自己一人，像去了外國留學般，什麼都要自己處理，她說：「當時好掛住家人，想到小時候曾想去外國讀書，突然慶幸沒選擇去；到隔離20日，好像被世界遺棄，心情有點忟憎；當知道可離開隔離營真的很開心，跟自己說一定要珍惜所有，這是一個令我成長的經歷。現在會比以前更謹慎，袋中常準備了幾個口罩以防萬一，又會隨身帶備消毒噴霧。」

視歌手為終身職業

難忘的2020年即將過去，她表示去年初入行時沒現在般勤力，因當時還是學生，不認為這是長久職業，也不知是否喜愛唱歌，加上本身有其他興趣，打算考瑜伽導師牌，又攻讀幼兒教育，只欠一年實習便正式大學畢業，一切還在摸索階段，「今年有了自己的音樂作品，也確認喜歡幕前工作，現在方向明確，知道自己喜歡音樂，已決定將所有時間投放在這方面，視為終身職業」。

分手4年無人追

施匡翹表示除唱歌外還想演戲，但常被嫌棄戀愛經驗不足，她說：「18歲時曾拍過一次拖，但兩年後便分手，所以唱歌或演戲的情感都不夠；2021年的功課就是睇多些愛情片和愛情小說來改善。我近4年無拍拖，其間亦無追求者，可能本身愛黐家，無機會認識異性，加上讀幼兒教育全是女同學；媽咪曾說入了行會認識到男仔，但發覺原來更難，可能我較內斂，還是看緣分吧！」

施匡翹遺傳父母樂觀性格，即使因疫情令事業發展受阻，也認為所有事都是上天安排，她說：「今年思想上邁向成熟，展望2021年，最想疫情快點過去，對任何人都很重要，我亦會一邊推出作品，一邊學習作曲、編曲及上戲劇班，明白做這一行不能只靠外表，一定要有實力。我仍會向情歌方面發展，望有日能成為情歌天后。」

形象總監：陳灝而

化妝及髮型：WingKee Makeup

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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