【開箱】《ariana grande, excuse me, i love you》 給歌迷的音樂聖誕禮物

寫給粉絲的情書

《excuse me, i love you》剛於本月21日上架,顧名思義是Ariana Grande以音樂寫給粉絲的情書,內容以她去年舉行第3次世界巡迴演唱會《Sweetener World Tour》的台前幕後影像為主。不過,片中的她說話不多,大部分時間都是她在倫敦開騷的精華片段。與其說是紀錄片,不如稱為演唱會現場錄音更貼切。

在演唱會最後綵排時,導演訪問了今次巡唱的創意總監Brian Nicholson、她的經理人Scooter Braun以及多名舞蹈員,然後鏡頭一轉,Ariana Grande以一曲《God is a Woman》揭開演唱會序幕,眾人在白色長枱上又唱又跳,彷彿把達文西的名畫《最後的晚餐》活現眼前。

談及兒時偶像

在長約90分鐘的《excuse me, i love you》,超過一半篇幅收錄Ariana Grande現場演繹《Bad Idea》、《Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored.》、《Tattooed Heart》及《Everytime》等歌曲,她亦談到兒時偶像,經理人Scooter Braun來電通知,瑪麗嘉兒邀請她為聖誕專輯拍攝一段短片,她表現得興奮又緊張,「你知道嗎?我是靠模仿瑪麗嘉兒(Mariah Carey)、Beyonce和雲妮侯斯頓(Whitney Houston)來學唱歌的,所以對我來說,她聯絡上我,對我意義重大。」

至於全片最令人印象深刻的場面,就是每晚開騷前,Ariana Grande的母親Joan、創意總監兼排舞導師Brian和Scott Nicholson兄弟,都會跑上場館的「山頂位」,找出一些打扮誇張奪目、或者由媽媽陪同入場的小粉絲,特別安排他們到場館最前排的VIP位置睇騷,這個驚喜總會令到粉絲感動流涕。

另一方面,在綵排期間Ariana Grande突然收到工作人員報料,原來是美國總統特朗普遭眾議院彈劾的消息,她跟一眾舞蹈員聞言都表現興奮。觀眾或許可以透過這片段,得悉她在總統大選的政治取向,如果導演能夠趁機訪問她對特朗普有何不滿,故事將會更加圓滿。

未能深入認識Ariana

若以一齣紀錄片來看,《excuse me, i love you》內容無疑較為單薄,全片以睇騷為主,訪談次之,對於忠實擁躉來說,肯定極盡視聽之娛,但對普通觀眾而言,看罷全片未必能深入認識Ariana Grande,更遑論如Taylor Swift刻意透過《Miss Americana》發表個人政見般充滿野心,看來Netflix看準聖誕檔期上架,該是經過精心計算。