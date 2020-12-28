《神奇女俠1984》首周末料收近億 湯漢斯《結叛同行》開畫票房稱冠

湯漢斯繼《盜海狙擊》後，在《結叛同行》再與導演保羅格連加斯（Paul Greengrass）合作，故事背景是美國內戰後，湯漢斯扮演身心疲憊的退役上蔚基德，穿州過省向百姓娓娓道出打仗時所見所聞，好讓大家長知識，知道世界邊端發生何事。途中意外救起不懂英語的孤兒祖安娜，她6年前被印第安族民擄走，上蔚基德決定帶她踏上回家之路，與家人重聚。

嘉莉慕萊根封后新片聖誕上映

據報《結叛同行》在全美國1900家戲院上映，聖誕日開畫收110萬美元，成為票房冠軍；跟《結》片同日上映的，還有《Promising Young Woman》，女主角嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）早前在洛杉磯影評人協會封后，兩片都準備「衝獎」，受疫情影響，各大電影頒獎禮延期，兩片亦因此把映期延後。《Promising Young Woman》在全美1310家戲院上映，結果只收27萬美元。

至於《神奇女俠1984》，是《神奇女俠》續集，繼續由柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）執導、姬兒加杜（Gal Gadot）主演；今集「神奇女俠」將會迎戰兩大強敵：麥斯維羅德及豹女，據悉電視劇版「神奇女俠」蓮黛卡達（Lynda Carter）亦粉墨登場，在結尾的彩蛋部分現身。

《神奇女俠1984》所屬的華納跟第2周在美國上映的《魔物獵人》索尼電影公司一樣，都選擇暫不公布聖誕日的票房成績，準備等待聖誕假期過後才公開。不過據業內人士推測，《神奇女俠1984》在全美2150間戲院上映，預計首周末可能收1000萬至1500萬美元票房（約7800萬至1.17億港元），不但成為聖誕檔首周末冠軍，更大有可能力壓9月開畫《天能》930萬美元的首周末成績，晉身今年疫下的最佳首周末票房。

姬兒加杜老公女兒一起客串

提起《神奇女俠1984》，女主角姬兒加杜早前受訪時表示，丈夫Yaron Versano和9歲長女Alma，以及2歲女兒Maya都有份客串。姬兒加杜稱Alma跟導演柏蒂鎮堅斯的兒子拍了一場戲，至於么女則跟爸爸一同亮相；姬兒加杜笑言全家一起拍戲，當是很美好的紀念品，大家會永遠珍惜。至於觀衆想看誰是姬兒加杜的丈夫和女兒，屆時電影上映，請落足眼力。