與女友朱智賢多溝通解心結 「最佳男友」謝東閔不計前嫌

繼在劇集《殺手》飾演大反派後，謝東閔於剛播完的《香港愛情故事》再有破格演出，角色雖然有女友，但仍與王敏奕發生曖昧關係。他表示角色與其本人完全不同，演繹靈感來自他身邊一名朋友，謝東閔說：「我這個朋友是有很多女朋友的，我從旁觀察，發現這種男生某程度上都是很空虛，很需要愛，所以周圍尋覓愛。」

談到愛情觀，他表示喜歡簡單、平淡，不要那麼多高低起伏，並說：「我本人不喜歡搞曖昧，覺得很煩，咁多女朋友會很頭痛。」故對於之前有報道指他花弗愛溝女，與湯洛雯和曾淑雅（Jumbo）拉上關係，覺得很無辜，既然不是事實，毋須回應，謝東閔稱與Jumbo相識多年，對方劇中飾演他女友。

前事不提 向前看

常言道戲如人生，劇中背叛女友，與王敏奕搞曖昧的謝東閔，現實遭遇女友朱智賢背叛的不快經歷，今年4月朱智賢被踢爆與人夫黎振燁「車廂偷食」，轟動全城。事件已過去大半年，問是否已完全原諒女友？謝東閔說：「過去了就由它過去，已經沒去想，我是不喜歡帶給別人負能量的人，大家最重要保持開心正能量。人生都活了一段時間，不開心只會令自己更不開心，做人不如開心一點。（心裏面會否有條刺？）沒有，我都不記得了，我們之間，以及朋友間亦無再提起過這件事。在我心目中，不開心的事很快就會丟低。」

不敢當「最佳男朋友」

謝東閔稱現時與女友關係穩定，互相給予對方正能量。對於獲封「最佳男朋友」，他謙稱不敢當，每個人都有優點、缺點，他心目中並無「最佳男朋友」，只有夾唔夾。他說：「人生就是不斷令自己有所啟發，無論愛情、事業、家人方面，我都仍在學習中，要去學習愛惜每一樣東西。」

懶理流言蜚語 正常生活

謝東閔在記者會曾自責因工作忽略了女友，他直認這段經歷後，彼此多了溝通，努力經營這段感情，這是很重要的。劇集播出，網民難免又舊事重提，面對流言蜚語，謝東閔稱很少看社交平台的評論，反而着重身邊人的看法，亦不需要特意為一些抨擊去安慰女友，一切正常。

至於是否仍視朱智賢為結婚對象？謝東閔坦言：「暫時未想過結婚，覺得結婚只是一張紙，簽完紙又不會代表永遠都很好，對我來說不重要，最重要相處舒服。」

10年銀色旅途感刺激

雖然感情遇阻滯，但謝東閔的演藝事業正穩步上升，今年迎來他入行10周年。回顧這10年，他用「刺激」去形容，一來成就了他唱歌、演戲的夢想，而且能留在一間公司工作10年並非易事。眼見同期「巨聲幫」的林欣彤、胡鴻鈞、吳業坤先後彈出，並在樂壇有成績，前年才簽唱片公司的謝東閔，未有特別羨慕，他說：「他們這10年集中發展音樂事業，我就集中演戲，所以無得比較，反而這10年間，我學了很多東西，也經歷很多，演戲並不是一兩年的事，尤其男仔要比女仔花更長時間去練習，路人甲乙丙我有做過，至近兩年幸運遇到很想演的角色。一路上要多謝很多前輩幫忙，例如古明華，他在演戲上幫我很多，我經常請教他。」

謝東閔表示當初唱歌入行，從未無放棄音樂，近年有獻唱一些劇集歌，不過之後可能要暫時先將音樂放低，因他很難一心二用，希望放多些時間專注演戲方面，不想浪費這10年。對於之前在《殺手》演「殺手獵人」Parker被讚，謝東閔稱是意料之外，很開心觀眾喜歡，很有滿足感，對他來說如打了一支強心針，未來目標希望先把劇拍好。

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記者：陳釗

攝影：劉永銳