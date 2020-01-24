Ben奪冠花姐跌眼鏡 網民彈評判表現投票系統故障 吳若希逆捧《全民造星III》獲讚

趙祥誠（Ben）在總決賽跟陳葦璇及陳毅燊（ANSONBEAN）同獲17分，但在全民投票分數較高而勝出。網民對賽果意見紛紜，有讚Ben在兩個項目表現好，勝出合理。有不少網民不值Cloud三甲不入，還投訴賽事途中投票系統出問題投不到票，認為可能因此影響賽果。

CY窒高層 網民爆笑

網民亦批評擔任評判的毛舜筠與鄧麗欣表現欠佳，對參賽者有讚無彈。至於落敗的陳澤言（CY）在演唱《如果我是陳奕迅》後，評判之一的ViuTV高層金廣誠批評他：「你把聲有少少似Eason（陳奕迅）初期，我好想你有自己style出嚟。」CY回答：「但呢個我把聲嚟㗎喎，我平時講嘢把聲都係咁。」令網民爆笑，說他連高層都窒，亦有指這是他一向獨特的風格。

金廣誠表示《造星III》比賽沒獎金獎品，主要提供平台讓參賽者有機會獲更多人認識，稍後亦會安排試鏡及演出機會。對於有觀眾投訴未能投票，他表示因太多人投票，要排隊入網站，未影響賽果。無綫以《衝上雲霄大選》對撼，他認為都是做好節目，給觀眾有不同選擇。

陳葦璇：投我票很驚喜

花姐完騷後在《造星彩蛋》表示，真的對賽果跌眼鏡：「初初見阿Ben時，直情連10強都無得入。」Ben亦表示無想過自己入到10強，以為20強、30強就止步，所以好滿足。他多謝媽媽一個人養大他們5兄弟姊妹，以及多謝家姐阿妹由面試陪着他到現在。Ben受訪時說沒想過會贏，他心目中三甲是ANSONBEAN、陳葦璇及Cloud，所以宣布完亞軍時，以為自己無獎。他得獎後狂喊，因好感動。

陳葦璇估不到自己在全民投票獲得那麼多人支持：「我自信心低。（因之前「dancer」言論激嬲網民？）可能是，我形象比較硬，大家未必很清楚我內在，投我票很驚喜！」ANSONBEAN大熱卻只得季軍，他沒有失望，只擔心表現不好，現賽果已出乎意料。

Cloud預計自己不會贏

Cloud與李靜蓮（Alina）落敗沒失望，Cloud說一早預計不會贏：「我選曲不是朝這方向做，只分享喜歡的音樂。我跳舞不好較蝕底，很享受這個騷。」Alina說：「雖然有瑕疵，但完成表演已很開心。」有網民投訴未能投票，她們認為不緊要，大家開心，讚Ben實至名歸。葉巧琳在社交網多謝投票給她的人，說幾個月造星之路不容易，看回自己總決賽表演，她說過不到自己會檢討。

毛舜筠撐ANSONBEAN

毛舜筠表示如讓她選多次都會選ANSONBEAN：「他很平均，唱、跳、樣子都是一粒星。他那麼靚仔，可以在演藝上發揮，多給他機會磨練。」鄧麗欣認為陳葦璇值得拿冠軍，從未失準好穩陣，但Ben各方面也好，有觀眾緣。至於ANSONBEAN，鄧麗欣說：「他眼細細，有韓星Feel，妹妹仔會很喜歡。（你也很喜歡？）好鍾意﹗」

吳若希（Jinny）身為無綫人，前晚沒有支持《衝上雲霄大選》，反而與家人收看《造星III》總決賽。她被發現在「瓊姐娛樂台」的Instagram帖文留言「Alina跳舞嗰陣，我身邊幾個男人一齊嘩咗三次」，Alina（李靜蓮）回覆她說︰「jinnyyyyyy﹗」不少網民留言稱連自己人都不睇《衝上雲霄》，有網民讚吳若希好眼光，識睇當然睇《造星》。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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