【開箱】《玲瓏心計》跳出個未來的少數族裔

觀眾投訴青少年主角裸露戲太多

《玲瓏心計》播出後，不少觀眾投訴以青少年為主角的劇集，似乎有太多裸露及牀戲，認為若主角已二十出頭，還算合理。確實比起很多成年人為主角的戲，此劇的裸露鏡頭不少，至於是否必需，只有製作人心裏最清楚，譬如在桑拿室的幾場戲，兩男全裸相對，換成咖啡室也完全不會對劇情構成影響。有評論網站更指出，看畢此劇只會禁止子女學習芭蕾舞。

劇中描寫的芭蕾世界很殘酷，不但剝削舞蹈員，更有違道德的學校管理人，存在不法勾當，企圖謀殺案更因嫉妒而起；當中又提及階級和種族問題，女主角Neveah闖進這世界格格不入，但又彷彿革命先驅，她跟June、Bette等人亦敵亦友，既是競爭對手，同時其想法也影響着大家。譬如Ramon要編新的舞劇，以19世紀殘忍殺害多名妓女的Jack the Ripper為題材，原定June和Nabil當主角，Bette施計讓兩人錯過演出 ，她遂跟Shane頂上。排練過程中，Ramon的指導為Bette帶來痛苦，Neveah看不過眼，向校長投訴；最初同學亦不認同她，認為正統芭蕾就是如此教學，還嘲笑她要革新何不轉跳現代舞。當June被母親脅迫必須離開舞蹈學校，Neveah和Bette卻設法幫助對方，留下來繼續追尋夢想。

黑人女角與《熱血芭蕾》

Neveah這角色的靈感，不知道是否來自紀錄片《熱血芭蕾》主角之一Michaela DePrince，芭蕾世界能成為台柱的黑人舞蹈員不多，她是其中之一。現年25歲的Michaela來自塞拉利昂，父母雙亡，入住孤兒院時，看到法國著名舞蹈家Magali Messac的雜誌封面照，留下深刻印象，並偷偷藏起來，她4歲時被美國的DePrince夫婦收養後，提出想學習芭蕾，過程中被很多人忽視，認為無論體型和膚色，她都不是芭蕾舞蹈員的典型。可是憑天分和努力，她讓不可能成為可能，在全美青少年比賽中贏得獎學金入讀知名芭蕾舞學校，後來成為荷蘭國家芭蕾舞蹈團成員，當時是團隊中唯一黑人；連樂壇天后Beyonce，也邀請她在其音樂電影中演出一段。Michaela卻沒有忘本，戰亂令她痛失親人，她在荷蘭加盟國際慈善組織 「戰爭兒童」，夢想是在塞拉利昂開辦舞蹈學校，啟發其他人。她的自傳《Taking Flight: From War Orphan to Star Ballerina》5年前被電影公司買下版權，並稱由麥當娜（Madonna）執導，只是疫情下似乎不知道何時才能開鏡。