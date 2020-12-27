疫情改寫奧斯卡 《浪跡天地》趙婷勢成華裔新紀錄

今年9月，威尼斯影展如常舉行，除來自香港、拍過《投奔怒海》、《女人四十》等電影的許鞍華親赴當地領取終身成就獎，並在致辭時稱會扶植後輩外；同一晚上，遠在洛杉磯的38歲趙婷，亦以《浪跡天地》成為首個贏得最高榮譽金獅獎的華裔女導演。

《浪跡天地》改編自布魯德（Jessica Bruder）的報道文學《游牧人生》，電影講述兩屆金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）飾演的Fern，大半生在內華達州的小鎮公司工作，金融危機後，公司倒閉，她失去工作、丈夫及房子，於是收拾行囊駕駛貨車展開現代游牧民生活。

女版李安留學英美 迷日漫長大

對比同樣創造很多華人第一的李安而言，他憑《臥虎藏龍》在荷李活平地一聲雷之前，已執導過愛瑪湯遜（Emma Thompson）主演及編劇的《理智與感情》，以及《囍宴》、《推手》、《飲食男女》等電影，在歐美亞都有名氣；相反現年38歲的趙婷，雖說Marvel明年上映的超級英雄片《永恆族》由她領軍，但此前只拍過《哥哥教我唱的歌》及《再生騎士》兩部劇情長片，即使在康城、辛丹斯等影展摘下獎項，對於普羅大眾來說，依然是陌生名字。

據內地網站資料顯示，趙婷生於北京，父親趙玉吉是首都鋼鐵公司前總經理，繼母宋丹丹是大陸著名演員；根據電影網站IMDB的資料，趙婷留學英美，在美國從不同學院修畢政治及電影等兩個學位，據悉在紐約大學時，《誓血五人組》史派克李（Spike Lee）正是她的導師之一；讀書期間她又從事房地產、酒保、派對推廣等不同兼職。趙婷早前接受美媒邀請，跟《月亮喜歡藍》導演巴利鎮堅斯（Barry Jenkins）網上對談，她稱拍攝《再生騎士》期間到訪美國中部地區，嘗試在露營車生活的滋味，原以為屬於年輕人的生活，直到讀了布魯德的《游牧人生》，才發現對嬰兒潮一代有完全不同的意義。談到巴利執導的新《獅子王》時，趙婷說在內地念初中期間，每天都會唱片中的中文版歌曲；當被問及為何會執導《永恆族》時，她自言看漫畫長大，「我成長期間沒有電影，不像你們（美國人）般看得到電影，但我有很多書櫃的日本漫畫」，趙婷形容日本漫畫是其「初戀」，曾想過當漫畫家，但畫功麻麻而作罷。她自言過去10年是Marvel電影宇宙的粉絲，後來就得到執導《永恆族》的機會。

《浪跡天地》自9月奪得威尼斯影展後，美媒一直稱趙婷大有機會躋身來年奧斯卡最佳導演候選之列，截稿前為止，美國的波士頓、紐約、洛杉磯、芝加哥及佛羅里達州等影評人協會先後派發了今年的影壇成績表，趙婷包辦了全部的最佳導演獎。

歷來亞裔和女人都是奧斯卡的少數族裔，她大有機會在來年的美國各大頒獎禮，實現零的突破；雖然主辦奧斯卡的美國影藝學院近年屢說要開放多元，但近一世紀以來，只有《大佬七美麗》蓮娜華穆拉、《鋼琴別戀》珍甘比恩（Jane Campion）、《迷失東京》蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）、《拆彈雄心》嘉芙蓮碧格露（Kathryn Bigelow）及《不得鳥小姐》姬達嘉域（Greta Gerwig）等6名女導演躋身奧斯卡候選之列，卻只有嘉芙蓮能夠掄元。趙婷會否成為第2名奪奧斯卡的最佳女導演，並繼李安之後，成為首名華裔女導演得此殊榮？

「黑豹」卓威有望獲追頒獎項

明年奧斯卡另一焦點，是今年8月底秘密抗癌4年不治的《黑豹》卓威博士文（Chadwick Boseman）；他患病期間，仍奮力演出，感動不少影迷，並憑今年6月在影視串流平台Netflix上架的《誓血五人組》，奪得紐約影評人協會最佳男配角獎；至於上月在美國限量戲院上映、本月18日在Netflix上架的遺作《藍調天后》，更為他帶來洛杉磯及芝加哥兩個影評人組織的影帝殊榮。《藍》片講述1920年代「藍調之母」Ma Rainey的故事，卓威扮演年輕的小號手Levee，積極爭取在樂壇一席位；在《誓》片他則飾演在越戰中「陣亡」的美國大兵，出現在老戰友的回憶片段。巧合的是，不論《誓》片導演史派克李還是《藍》片女主角維奧拉戴維斯（Viola Davis）都稱卓威拍戲期間看來不大好，但完全看不出他正跟癌魔搏鬥，也許這正是他的死訊傳出時，震驚全球的原因。

暫時按各大影評人組織的成績表，卓威的最大對手只有《The Father》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），後者早年憑《沉默的羔羊》稱帝，今次飾演年邁體弱拒絕女兒照顧的爸爸角色，好感度大概不及卓威博士文的人生如戲。歷來只有兩名演員在身故後得獎，分別是憑《電視台風雲》稱帝的彼得芬治（Peter Finch）及以《蝙蝠俠—黑夜之神》奪得男配角獎的希夫烈達（Heath Ledger）。到底卓威能否躋身候選名單，明年3月15日提名公布自有分曉。