疫下化危為機 售寵物消毒用品開財路 貓奴江伊晴佛系造人 專心湊「主子」

江伊晴（Elanne）兩年前完成人生中兩件重要事，分別是結婚和做老闆；33歲的她另一個大計尚在密謀進行中，未有因疫情或為事業而放棄，準備隨時做真正媽咪。抱「佛系」心態的她相信一切隨緣，並說：「我們沒有因疫情影響造人大計，一直認為緣分到就有BB。網上見到好多動物都愛惜小朋友，我會當愛貓糯米糍是BB的哥哥，絕不棄養，希望他們一起成長。」

Elanne稱貓天生性格愛嗲愛玩，十足小朋友般，養貓有助培養愛心及耐性。她覺得貓與小朋友一樣，例如到某歲數要轉食糧、生病時要怎樣照顧、要留意牠們的便便，觀察身體健康狀况。每隻貓都是Elanne的BB，付出好多愛心照顧，加上修讀了課程跟寵物溝通，一聽牠們發出古怪聲音，就知貓貓心情，她大有成功感。

緊張「媽咪」 拒長時間離港

人妻Elanne婚後將家庭放第一位，演藝事業只會挑選喜歡和舒服的工作，獲丈夫蕭唯展支持。她說：「不像以前心態唔做唔得，試過一年只有兩個月留在香港，現在會輕鬆開心去做，想唱歌就唱，想拍戲就拍，加上有貓酒店，似有一個圓滿家庭。如果有戲拍要飛走離家3個月，我就不會接，最多只可以離開30日。」自認是出色「剷屎官」的她，不放心「兒子」糯米糍交老公照顧，嫌他不夠細心，絕對是緊張「媽咪」。

在家不用動手做家務，煮飯、一切粗重工夫都由老公包辦，Elanne偏偏肯每日勞心勞力為居於酒店的一班貓主子服務，不止主動做「阿四」，負責餵藥、照顧飲食、換貓砂；就算幫牠們冲涼，被抓到雙手傷痕纍纍、滲血流膿也當家常便飯，是不折不扣的貓奴才。

生意一落千丈 用積蓄交租

2018年她與朋友合資貓酒店開業至今，由旺角遷往觀塘，不經不覺儲有200多個貴賓客人，隨時入住度假；可是受疫情打擊，生意也連帶陷入嚴重危機，一度令Elanne心灰意冷。她說：「生意大受影響，因為疫情大家不能到外地旅行，就不需要安排貓貓入住酒店。試過最差入住率得一間，有幾個月至半年時間，要用積蓄交租，是有少少灰心，唯有本着只有一隻貓留宿都要繼續經營的理念撐落去。後來同事提議我兼做零售，物色售賣外國牌子的貓糧和寵物專用消毒用品，幫補開支，又可以幫到客人。」

相信有危就有機，不怕冒險的她把握因疫情租金下調的黃金機會，乘機擴充酒店，遷至觀塘面積約1400呎的單位，花費逾百萬裝修，為貓貓提供舒適度假環境，讓寵物跟主人一樣享受Staycation。

場地提供：貓季酒店

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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