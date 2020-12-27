《衝上雲霄大選》全男班勝出 麥大力大熱奪冠

才藝表演 騷肌唱歌跳舞打功夫

大會司儀包括鄭裕玲、林盛斌、陸浩明、陸永與C君。參賽者在問答環節考口才，又要以急才解決機艙處境問題。才藝表演佔大部分是唱歌、跳舞；麥大力表演咖啡拉花冧暈傅嘉莉。陸煥恆的健身表演大騷肌肉，引體上升兼跳舞最有睇頭，現場女嘉賓尖叫聲不斷。朱凱薇以性感造型跳舞，瞓身演出；盛勁為騎電單車chok爆出場；李傑志則化身葉問打詠春。陳國麟唱《讓愛高飛》時，星級評判團揮動手機燈，反應最熱烈。

考演技環節安排參賽者重演《香港愛情故事》的場面，麥大力化身羅天宇的角色，向龔嘉欣求婚，她送抱抱兼主動挨住對方，十分入戲。其他表演項目還有穿不同年代航空制服行天橋、回應網民的問題，其中有問飛機師月薪，又有指李傑志髮型過時。感謝祭環節，各參賽者均口才不俗。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com