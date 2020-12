韓國樂壇實體專輯疫市升 米津玄師BTS銷量稱霸

記者:蘇珮欣

歌手收入來源大致分為銷售、版稅、歌酬及商演;受疫情影響,演唱會及商演近乎停擺,音樂銷售與版稅成為收入泉源;兩者又有着密切關係,歌曲受歡迎,專輯銷量多,播放次數相繼提升,版稅自然增多。銷量統計目前可分為3部分,分別是實體專輯、數碼下載及串流音樂。不少人認為數碼年代,實體專輯已被淘汰,事實並非如此。日韓的實體專輯巿場依然強勁,據日本唱片協會RIAJ資料,2019年實體大碟售出8896萬張,單曲碟4336萬張,若數碼音樂下載換成專輯數量,只售出122萬張,足證日本樂壇仍以實體專輯主導。

日本小型唱片店紛倒閉

根據日本Billboard本月初公布數字,今年最高銷量專輯是147萬張的米津玄師《Stray Sheep》。單曲碟則由女團AKB48的《感謝失戀》以逾143萬張稱冠。網站Oricon昨日公布2020數字,與Billboard資料略有出入,年度最高銷量專輯是米津玄師的《Stray Sheep》,以156萬張銷量稱冠,第2位是82.2萬張「嵐」的《This is 嵐》,65.8萬張銷量的韓團防彈少年團(BTS)《Map of the Soul:7》稱季。單曲碟方面,由男團SixTONES與Snow Man的《Imitation Rain/D.D.》登頂,銷量176萬張,亞軍是118萬張的AKB48《感謝失戀》,「嵐」的《風箏》以114萬張位列第3。兩榜在單曲碟數據有差異,估計因SixTONES與Snow Man兩團先後合作推出兩張單曲,由於收錄歌曲一樣,Oricon將兩者合併計算,故銷量暴增,成為該榜單曲碟的冠軍。

RIAJ尚未公布今年度銷量成績,但根據Oricon截至本月20日數據,全年冠軍單曲總銷量約1421萬張,較去年1480萬張僅跌4%,大碟則由去年約773.9萬張,跌至約736萬張,可見疫情對日本整體唱片銷量沒太大影響。不過當地實施「緊急狀態令」,限制巿民外出,影響小型唱片店生計。據日媒報道,小型唱片店不及大型連銷店,有完善網店及宣傳,加上旅客銳減,小型唱片店紛紛倒閉。另有報道指出,日本唱片公司avex截至今年9月,虧損32億日圓(2.38億港元),比去年同期虧損17億日圓(約1.27億港元)擴大近倍,據悉並非唱片銷售下降,而是無法舉行演唱會所致。

為儲偶像自拍卡買實體碟

至於韓國,受惠於KPOP走國際路線成功,實體專輯銷量「疫」巿上升;當地Gaon音樂排行榜數據顯示,今年首10個月實體專輯總銷量超過3000萬張,成為當地自2014年後的最佳成績,今年多隊韓團專輯破百萬銷量,功不可沒,當中BTS的《Map of the Soul:7》累售434.9萬張,成為今年最佳銷量專輯。第2位亦是BTS,迷你專輯《Be》累售266萬張,第3至5位全都銷量過百萬,依次為Seventeen《Heng:garae》、NCT《NCT RESONANCE Pt.1》及Blackpink《The Album》。韓國實體專輯銷量激增,有分析指出粉絲愛收藏實體碟,因包裝精美外,內有韓團的寫真,還隨機附送「自拍小卡」,粉絲為集齊各成員的「小卡」,不惜購買多張專輯;亦有分析認為疫情下,韓團無法舉行現場簽名會,全改到網上視像,地域限制消除,全球樂迷粉絲可參與,也因此刺激銷量,盼增抽中參加視像簽名會的機會。

美國實體專輯銷量下跌

實體專輯今年銷量在美國卻走下坡,據當地唱片協會資料,2020上半年實體專輯銷量為3.75億美元(約29.25億港元),較去年同期下跌22.6%。早前美國Billboard公布年度專輯銷量榜,女歌手Taylor Swift7月推出的專輯《Folklore》,在美國售出195萬張,全球銷量接近400萬張。實體專輯銷售額佔全美音樂巿場7%,透過iTunes等音樂平台下載數碼音樂佔6%,串流音樂才是當地主流,佔整體銷售八成半。美國主要串流音樂平台有Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Music等,Spotify付費用戶群最大,現時有1.44億戶,其次是有7200萬付費用戶的Apple Music,Amazon Music與YouTube Music分別有5500萬及3000萬名用戶。據美國唱片業協會資料,今年上半年數碼音樂下載收益達3.51億美元(約27.38億港元),較去年同期跌22.2%,串流音樂半年收益達47.97億美元(約374.17億港元),上升12%。

香港新歌下跌三成

香港暫未有全年唱片銷售數字,據IFPI總裁馮添枝向本報透露,今年推出的新歌較去年少三成,預料全年唱片銷量亦會下跌兩至三成。在旺角信和中心經營唱片店30年的Sky Music負責人Patrick Choi接受本報訪問時稱,今年生意額較去年少一半,但Patrick仍樂觀,稱業主有減租,形容情况「算係咁」,「唯有設法自救,入貨時較以往謹慎及控制成本」。他表示其店近年最好賣的唱片是KPOP,特別是女團Blackpink、Twice及IZ*ONE最受港迷歡迎;他稱疫情下各類專輯銷量均下跌,獨Hi-Fi碟銷情較穩定。

至於香港串流音樂平台,Spotify與Apple Music主打歐美音樂,KKBOX集中日韓台歌曲,Joox與MOOV較多本地音樂與網上音樂會。KKBOX事業群總經理黃嘉宏日前向本報透露,KKBOX香港付費用戶今年有增長,增幅卻由去年的雙位數變成今年單位數;他稱今年新歌推出減少,加上疫情,大家都在家工作,不像以往上班途中聽歌,平台瀏覽量無可避免降低。原定今年舉行的「風雲榜」頒獎禮亦告吹,「今年生意不好做,大家都在家,看影片變多,聽音樂較少,所以公司今年舉辦了15場線上音樂會吸引樂迷」。

據悉,香港KKBOX用戶最愛廣東歌,其次是日韓音樂,今年在該平台點播率最高是Dear Jane的《銀河修理員》、其次是莫文蔚《呼吸有害》、林家謙《一人之境》、周國賢與王灝兒的《逃生門》及方皓玟的《人話》;日韓點播冠軍則分別是Lisa《炎》及Blackpink《How You Like That》。