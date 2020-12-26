菊梓喬莫文蔚爭奪勁歌「女歌星」獎

菊梓喬競逐「最受歡迎女歌星」對手有莫文蔚、吳若希、譚嘉儀、泳兒、連詩雅等。上屆「最受歡迎男歌星」得主周柏豪今次遇勁敵，分別是李克勤、林峯、胡鴻鈞及鄭俊弘等。

周柏豪通知商台缺席頒獎禮

周柏豪近日再捲入政治風波，被網民封為「藍神」，他一番表態言論更激嬲不少粉絲要跟他割席，Instagram帳號追隨者數日間急跌逾4萬。傳他原本答應出席明年1月1日商台舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，但他日前突然通知商台當日有工作在身要缺席。商台公關部向傳媒證實周柏豪以「有工作在身」為由未能出席頒獎禮。有揣測他避在敏感時期出現，可能樂壇頒獎禮只會在《勁歌》總選見到他。

娛樂組