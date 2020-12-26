憶亡父難忍淚 黃又南：要努力工作撐起頭家

又南表示心情平復不少，連日有陪伴家人，最擔心母親難過會自殘身體，他說會更珍惜家人。由於疫情加上適逢聖誕節，喪禮低調進行，他感謝朋友有心。黃父生前患腦退化症需入住護老院，又南認為對爸爸來說是痛苦事，現在算是解脫。他邊拭淚邊說：「爸爸腦退化好嚴重，已有一段日子認不到人。他住在護老院，但因為疫情不能時常探望，那天早上5點收到院方通知，便即刻趕去見最後一面。由細到大爸爸都教我要尊重別人、有禮貌和不能做壞事；我會繼續做好，亦會專注事業，以報答他養育之恩。」他避談父親遺願是否想他成家立室，只表示暫時不會有此打算。

又南稱今後成為一家之主，負上撐起成頭家的責任，會努力工作不會停工。他透露預備父親生前最喜歡的衣服作陪葬。問他是否想發夢見到父親？他說是，又再次忍不住流淚。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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