余香凝宣布懷孕：謝謝上天賜最好禮物

余香凝在社交平台報喜，她跟老公穿著聖誕冷衫在聖誕樹旁，陸政渡從後攬實太太並輕摸孕肚。余香凝寫道：「All I want for Christmas is YOU，Merry Christmas。謝謝上天賜給我們最好的禮物。#感恩 #小生命 #MomToBe #DadToBe。」她回應傳媒說：「到𠵱家每日都仲係覺得好奇妙，一個小生命喺我嘅肚入面，好感恩！我同老公都好開心，希望BB健健康康、肥肥白白！」

余潔滢照顧家姐超緊張

余香凝妹妹余潔滢開心做姨姨，她期待新家庭成員，笑言好想買很多衫褲鞋襪給BB。她關心家姐懷孕時要特別照顧，要她戒口，一起工作時又怕家姐站立太耐會攰，或行路時要小心，她形容心情是超級緊張。Super Girls成員吳嘉熙與陳穎欣也為余香凝做媽咪感興奮，希望BB肥肥白白、身體健康。去年10月結婚的蔡明思笑說：「我和老公都要努力啲先！」

娛樂組