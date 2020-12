余香凝宣布懷孕：謝謝上天賜最好禮物

余香凝在社交平台報喜,她跟老公穿著聖誕冷衫在聖誕樹旁,陸政渡從後攬實太太並輕摸孕肚。余香凝寫道:「All I want for Christmas is YOU,Merry Christmas。謝謝上天賜給我們最好的禮物。#感恩 #小生命 #MomToBe #DadToBe。」她回應傳媒說:「到𠵱家每日都仲係覺得好奇妙,一個小生命喺我嘅肚入面,好感恩!我同老公都好開心,希望BB健健康康、肥肥白白!」

余潔滢照顧家姐超緊張

余香凝妹妹余潔滢開心做姨姨,她期待新家庭成員,笑言好想買很多衫褲鞋襪給BB。她關心家姐懷孕時要特別照顧,要她戒口,一起工作時又怕家姐站立太耐會攰,或行路時要小心,她形容心情是超級緊張。Super Girls成員吳嘉熙與陳穎欣也為余香凝做媽咪感興奮,希望BB肥肥白白、身體健康。去年10月結婚的蔡明思笑說:「我和老公都要努力啲先!」

娛樂組