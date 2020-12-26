聖誕節報喜 41歲胡杏兒懷第3胎：願望成真

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胡杏兒日前自內地返港正接受隔離，昨日聖誕節她在社交網宣布第3度懷孕，她分享穿著紅色衫坐在聖誕樹前捧着大肚的照片，她開心寫道：「我來自一個有兩個姐姐的家庭，從小就體會到3姊妹的好處，一直覺得如果能有3個孩子會是一件特別美好、特別幸福的事。2020年的聖誕節告訴大家，願望成真了。」

「仔女無所謂 最緊要健康」

胡杏兒之後向傳媒表示聖誕節是跟家人歡度的開心日子，所以揀了這個日子跟大家分享喜訊。她說：「其實一直以來都希望有3個小朋友，現在如願以償都非常感恩。今次懷孕也算是計劃之內，生仔或生女也沒所謂，最緊要健康。預產期大約是明年頭至年中左右。之前在內地工作時也沒有跟劇組透露懷孕一事，自己不想有任何特權。我希望公平、公正下比賽，最後都攞到好成績也很開心，而且有BB同二仔Ryan一直陪着自己！因為已懷第3胎，所以好有經驗，沒有覺特別辛苦，基本上同其他懷孕女士一樣，工作時也沒什麼影響。而每次佗B也剛巧有工作在身，今次也不例外，早已適應下來。懷孕初期也沒特別現肚，沒人察覺！感謝BB好乖，我一直有在內地做檢查，好安全、好順利。但現時疫情下都會分外小心。也祝大家聖誕快樂！」

老公李乘德：我以你為榮

李乘德也在社交網大讚胡杏兒是超級老婆及媽媽，他說：「聖誕快樂老婆，懷着我的第3個寶寶，你在比賽時沒有告訴任何人你的狀况，因為你不想接受任何特殊待遇，你一如過往的努力工作，因為你希望如果能走到最後，一切都是憑着自己的實力。你啟發現代女性可以同時間體現工作及家庭的成功，你證明了在任何一方面都不需要妥協。我以你為榮！」

胡定欣開心又做契媽

胡杏兒的好姊妹及圈中好友都恭喜她，胡定欣說：「你是聖誕老婆，你將所有願望都成真了！我們又當契媽sssss啦！CONGRATULATIONS！」林芊妤說：「你太犀利！我真的要好好學習呀，怎麼事業和生仔都能兼顧得那麼好！」

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