【開箱】續談《Sweet Home》欲望比病毒更可怕

病毒經由欲望產生

故事未有詳細解釋病毒來源，有人猜測病毒是經由人類欲望而產生，偏偏車賢秀生無可戀，原本打算到公寓自殺，失去求生欲望，反而避過一劫，未有變成怪物，但受感染後仍受盡居民歧視，令他彷彿活在人間地獄。

故事取名《Sweet Home》，本身已夠諷刺，但在悲涼背後，亦有人間溫暖。綠之家居民為求自保，對受感染的車賢秀又恨又怕，後者卻不計前嫌，為居民當跑腿，甚至不惜犧牲，抵禦怪物入侵，只為保護眾人安全離開公寓，實在令人心痛又動容。另一方面，當車賢秀聽到《雖然是精神病但沒關係》女星朴珪瑛扮演尹智秀以破爛結他彈奏一曲，竟令他莫名感動，更為這曲取名《Sweet Home》，別具象徵意義。

誠如劇中某女生所說：「因為是末世，我們還活着，所以更要活得像個人。」既能道出綠之家居民心聲，對照疫下生活的我們，何嘗不是至理名言？

劇集角色眾多，幸在導演李應福悉心鋪排下，每人都有機會把悲慘身世公諸人前，例如李鎮旭扮演「疤面男」邊尚昱，表面上是個暴力流氓，他到綠之家綁架並虐待其中一名居民，最初令人看得咬牙切齒，隨着謎底逐漸揭開，受害人原來是個縱火狂徒，不單令邊尚昱一生化為烏有，背後更隱藏性侵兒童的醜惡罪行，最後他以鐵槌打爆賤人頭顱，藉此對應法官昔日以木槌敲打桌面，宣判疑犯縱火罪成卻判緩刑的荒謬，頗有替天行道的快感。

《Sweet Home》原著漫畫對各種怪物的背景及心態，都有較深刻描寫，例如行動迅速的「飛毛腿」，受感染前是個跑步健將，其後遇上襲擊，竟遭運動員好友離棄，因此他變成怪獸後，便以迅雷不及掩耳的速度攻擊其他人，暗示他的復仇心極強。

刪減怪物背景心態

劇集為保持故事節奏，因此刪除大部分怪獸如「蛋白質巨人」、「蜘蛛怪」等背景身世，僅保留了憶女成狂的單親媽媽，受感染後變成「大頭怪嬰」，卻沒有攻擊能力，只會躲在胚胎內，懷念昔日母女相處的點滴幸福。至於粗魯無禮的超級市場老闆，生前為禿頭而自卑，其後變成長毛怪物，可算是求仁得仁？

《Sweet Home》雖然高價請來荷李活視覺特效公司，負責製作各種怪物，不少網民卻批評CG畫面水準一般，令新劇扣分不少；但亦有人讚此劇起用美國搖滾樂團Imagine Dragons的《Warriors》作為插曲，每次當人獸展開戰鬥時，一聽感覺血在燃燒，值得加分。