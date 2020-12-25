日動畫《鬼滅之刃》疫市創佳績 韓片千萬入場人次不復見 美戲院串流平台同步惹爭議

文：蘇珮欣

今年2月疫情爆發初期，時任日揆安倍晉三要求停止或延遲所有大型活動，並呼籲戲院停業一周，多齣電影包括《多啦A夢：大雄的新恐龍》被迫押後。3月底東京疫情逐漸失控，日本各地戲院周末停業，後來緊急狀態令生效，全國戲院直至6月才陸續重開。

賣座日片數目銳減

日本戲院停業約3個月後，票房未有即時回升，加上缺乏大片支持，據日本電影製作連盟（MPPA）資料顯示，2019年錄得10億日圓（約7500萬港元）以上票房的電影有65齣，電影網站pixiin今年提供數據，10億日圓以上票房的電影僅得20部，相差甚遠。

不過，10月16日上映的動畫電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》卻創出奇蹟，截至本月21日止，此片票房累收311.6億日圓（約23.36億港元），不單成為今年最賣座電影，更有望在年底前改寫《千與千尋》以316.8億日圓（23.72億港元）保持18年不敗的日本最高票房紀錄。排名第2位是賀來賢人與伊藤健太郎合演《今日我話事》，累收53.7億日圓（約4.03億港元），第3名是目前仍在日本上映、收逾47.1億日圓（約3.55億港元）的奧斯卡得獎韓片《上流寄生族》。

票房跌穿萬億韓圜

提起韓片，今年韓國影壇發展比起任何地區更具戲劇性。2月初《上流寄生族》勇奪奧斯卡最佳電影等4項大獎，成功把韓流推向新高峰，可是不足一個月後，疫情迅速把韓國電影業推倒。當地戲院雖然未有全面停業，但在隔位售票、禁止飲食、戴口罩及縮短營業時間等防疫措施下，觀眾入場意欲大減，加上宣傳活動如試映會、明星謝票等被迫煞停，都令票房大幅下滑。

據韓國電影振興委會員預測數字顯示，今年電影門票銷售總額為9132億韓圜（63.88億港元），比去年同期下跌63.6%，亦是自2004年後首次跌穿一萬億韓圜大關。截至本月20日，今年韓國最賣座電影是李秉憲主演《南山的部長們》，錄得475萬入場人次，緊接其後是李政宰與黃政民合演《魔鬼對決》，約有435萬入場人次，排第3名是姜棟元主演《屍殺半島》，只有381萬入場人次。

回顧去年韓國共有5齣突破千萬入場人次的電影，包括《炸雞特攻隊》及《上流寄生族》等，今年卻完全欠奉，原因是商業大片如宋仲基主演《勝利號》、孔劉與朴寶劍合演《複製人徐福》等相繼延期，《勝利號》更等不及疫情過去，寧可把播映權轉售予影視串流平台Netflix。

韓國電影振興委會員的調查結果顯示，今年有135部電影受疫情影響而延遲製作及上映，損失金額高達329億韓圜（約2.3億港元），例如宋康昊、李秉憲與全度妍合演空難片《緊急宣言》，今年8月因有工作人員與確診者密切接觸而停拍；宋仲基主演《波哥大》年初到哥倫比亞取景，拍到一半遇上疫情爆發，台前幕後被迫折返韓國，最快明年才考慮重啓拍攝。

冠軍西片疫前上映

荷李活更是全球「重災區」之一，民眾確診數字居高不下，就連湯漢斯（Tom Hanks）等影星亦相繼「中招」，電影業近乎停擺，多個連鎖院線亦關門。億元巨製如Marvel超級英雄片的上映日期作出骨牌式延期，部分片商不甘坐以待斃，寧願轉投影視串流平台，迪士尼出品《花木蘭》及華納電影公司發行《神奇女俠1984》便是最佳例子，後者更宣布2021年推出17部新片，包括《自殺特攻2》及《22世紀殺人網絡4》等將會在美國戲院及串流平台HBO Max同步放映，做法惹起業界爭議。

據美國票房網站Box Office Mojo資料顯示，《黑超特警組》韋史密夫（Will Smith）和《暴走四壯士》馬田羅倫斯（Martin Lawrence）主演的《重案夢幻再重組》，僅以2億美元（約15.6億港元）登上今年美國最賣座電影冠軍。值得注意的是，此片是在疫情爆發前（今年1月）開畫，反映後來者已無以為繼。

內地早前公布《電影藍皮書：全球電影產業發展報告2020》，預計今年美國總票房為20.3億美元（約158.34億港元），僅是去年同期102.2億美元（約797.16億港元）的19.9%；藍皮書又預計2020至2025年間，全球影業將以每年30%的增長率復蘇，有望在5年後恢復至疫情前的水平。