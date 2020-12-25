蔡一鳳控外傭偷竊：不想下個僱主受害

排期月底再審

辯方律師質疑，前天庭上播放兩段拍攝飯廳的CCTV影片不連貫，昨日傳召參與調查該案的警員作供，警員表示，案發後只要求事主提供拍到被告在客廳執行李及搜獲失竊戒指的CCTV部分。蔡一鳳再被傳召出庭，回答有關9月7日曾投訴被告刮花家中名牌匙羹。她表示不清楚時間，被告確實有刮花家中的銀器。

被告菲傭接受盤問時不認罪，當庭上播放CCTV片段，被告突然激動拭淚，法官准許休庭5分鐘，讓被告穩定情緒。最後法官安排案件於12月31日續審，被告須繼續還押。

蔡一鳳離開法院時受訪，她表示連續兩天作供感疲累，前晚回家未吃晚飯便就寢。她表示告發菲傭偷竊，目的是保障香港僱主權益。她之前曾發現另一名家傭偷紅酒，補機票錢放對方走，誰料對方很快回來，並找到新僱主，她不想有下一個僱主受害。

昨日平安夜，蔡一鳳表示盜竊案無損心情，晚上會準備聖誕大餐跟家人共度佳節，不過庭上獲悉被告菲傭不認罪，感到非常驚訝，稱對方案發後懂得申請保釋及找律師打官司，好勁！

【案件編號：ESCC1919/2020】

記者：鍾一虹