結束9年愛情長跑 袁文傑張潔蓮平安夜拉埋天窗

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袁文傑（Andrew）與女友張潔蓮（Jackeline）相戀多年感情穩定，原本計劃前年12月結婚，但當時因袁母去世，未能親自見證兒子成家立室，袁文傑感傷心，決定將婚禮無限期延遲，他感激張潔蓮體諒。

彎腰擁吻新娘甜到漏

早前袁文傑與張潔蓮終於落實人生大事，本月初擬結婚通知書曝光。袁文傑本周一（21日）出席宣傳活動時，透露會選大節日辦婚事，但一切會好簡單，只邀請兩家人見證。原來他選定昨日平安夜舉行婚禮，他穿著禮服，為穿性感婚紗的張潔蓮戴上結婚戒指，並彎腰攬着張潔蓮擁吻，非常甜蜜。

袁文傑：不離不棄終生相伴

袁文傑發表愛的宣言：「一生一世的承諾 ： 守護、包容、不離不棄、終生相伴！Jackeline & Andrew在一起喇！也祝願每對有情人直到永遠。」網民留言送上祝福，讚張潔蓮好靚，祝他們百年好合、永結同心。汪明荃、龔嘉欣、洪永城等都恭喜袁文傑。袁文傑向傳媒表示一直計劃低調舉行婚禮，由於疫情關係，暫時將度蜜月押後，與太太張潔蓮有共識。他希望去冰島度蜜月，因當地好有特色。