周柏豪社交網流失4萬追隨者 昔日訪問片段被翻出

周柏豪的Instagram追隨者，由原來151萬，至昨午急跌至147萬，流失約4萬名追隨者。有粉絲更將周柏豪的CD和VCD剪碎及打爛泄憤，跟偶像割席；不過亦有粉絲撐周柏豪。

「我嘅黑色信念係吹咩」

周柏豪當年接受林日曦、陳強、阿Bu出版的雜誌《黑紙》訪問片近日被翻出。他說那時經常被抨擊會幾High，證明有睇過先會評論，自言有少少變態。他提到「吹咩」信念說：「會上街嘅香港人係有呢個信念，有20萬，你話8萬，OK，下次又再多啲，有50萬，你又話得8萬，OK，下次100萬呀，有某部分人有呢種心態，但有部分人會『唔好搞咁多嘢啦』、『好熱㗎』，怕犧牲……但我自己處事係工作又好、生活又好，我覺得一定要有取捨。」他最後說：「我係周柏豪，我嘅黑色信念係『吹咩』，別人笑我太瘋癲，真實的我更瘋癲。」

娛樂組