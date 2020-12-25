馮盈盈自爆聖誕無人約 李傑志視麥大力為勁敵

向來牙尖嘴利的馮盈盈和戴祖儀以節目《＃後生仔傾吓偈》主持模式負責發問。馮盈盈笑稱會用尖酸刻薄態度問參賽者感情狀况和遇到客人無理要求時處理方法，考驗他們反應，建議參賽者開放自己。

戴祖儀喜歡麥大力聲線低沉

自稱單身的戴祖儀稱對機長或機艙事務長沒有特別遐想，因平時少接觸，「我身邊沒有朋友做航空業，但見到參賽者好多靚仔、靚女都開心。原本打算聖誕節約定馮盈盈在家一齊開Live，現在好開心可以一起工作做節目綵排。候選者之中，我對麥大力較有深刻印象，幾喜歡他的低沉聲線，尤其講英文時好好聽，可以趁機令自己講外語進步。」同樣表示單身的馮盈盈說今年聖誕沒有任何異性約會，平安夜也是留家陪家人，希望大家也平安健康度過。

前男子組合Square成員李傑志（Brian）連日為比賽積極備戰，日以繼夜苦練舞功和武功，弄致傷痕累累。他展示右手腕的傷勢說：「才藝表演我決定封咪，不唱歌跳舞，改為表演武術詠春；因不停練習弄致手部擦損及關節紅腫。目前準備得七七八八，都幾有信心，與其他參賽者也互相支持鼓勵和提點。」Brian視大熱門麥大力為勁敵，大讚對方靚仔、身形好又熱愛運動，爆他在網上社交平台受很多男性追隨者歡迎，男女通殺。不過，麥大力最大弱點是不諳中文，但努力苦讀劇本對白，令Brian佩服對方的毅力。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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