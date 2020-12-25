編審陳十三用盡心力完成鄧衍成遺作 黃宗澤克服斷腳陰影搵命博

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

編審陳十三是香港演藝界幕後軍團，今次願意走到鏡頭前受訪，主要是為了替已故導演鄧衍成（Billy）遺作《非凡三俠》爭取好成績，他說：「當年我入ATV拍第二部劇已跟Billy合作，接着《我和殭屍有個約會》又是他做導演，我們相識30年，好有默契。記得我去醫院探望對方，他都說好喜歡《非凡三俠》，大家合作得好開心。所以我用盡心力都要為他完成這作品。」該劇由金像獎剪接師黃海用嶄新的剪接方式，花了3個月時間剪輯成6集；陳十三就包辦前後期製作，並翻看了該劇10多次。

Bosco喊完再喊

陳十三憶述Billy執導拍前半部時應付有餘，直至到馬來西亞取景，當地天氣炎熱，又頻頻開夜班，所以有點吃力。他也擔心對方辛苦，便留下來幫手。黃宗澤（Bosco）是《非》劇主角之一，他自認在馬來西亞有點人脈，到當地取景時便發散所有朋友找美食照顧劇組，他說：「由下午茶至消夜，喇沙、咖喱魚頭、漢堡包等，每日都有不同美食。有次拍廠景，還叫來一架餐車供應串燒及火鍋。」是否用美食收買陳十三要求加戲？他說：「內容已經好豐富，無得加！劇中我無愛情線，但跟張智霖（Chilam）、周秀娜為生離死別爆喊。以往我拍戲只能喊一次就眼乾，但拍這部劇的結局時，我對稿已眼濕濕，當時死忍住，驚正式拍攝時喊不出，結果轉角度拍足3次，我都眼濕濕。」

Bosco稱首次跟陳十三合作，是近年難得遇上的有趣劇本，嫌6集太少，「我想跟陳十三再合作，因大家思維接近，未拍完該劇已經想拍續集」。陳十三慨嘆Billy去世，未能實現彼此的約定：「拍續集我都想，不過Billy已經不在喇！其實我有講過，續集我幫他一齊度，Billy說：『好，有你幫手，我會舒服好多』。」提議陳十三繼承故友遺願？他說：「如果有機會都會試。」

陳十三讚主角交足戲

談到《非凡三俠》只得短短6集，陳十三表示是新嘗試，配合監製樂易玲所想，做個簡而精的非一般港劇，「題材比較特別，孕育過程好辛苦，我試了好多新思維，變成自作自受，寫到精神分裂，又經常在凌晨兩三點收到樂易玲來電，提我加些元素。其實她給我好大創作空間，我好放膽去寫，好開心，寫完上癮」。他表示劇集呈現觀賞新體驗，吸引觀眾一睇再睇，不過結構較複雜，曾令攝影師一頭霧水，但想不到演員好聰明，做足要求，「有時Bosco、Chilam會畀意見，但怕越權不敢跟導演反映，於是擺我上枱，派我跟導演講，例如3個主角決定去做英雄的掙扎戲，改了拍法真的有驚喜，出來效果不錯」。Bosco則大讚Chilam鬼馬多想法，幫助演員帶出喜感。陳十三大爆曾考驗Bosco和Chilam，要求他們在漆黑一片的引水道演繹出臭味，「他們做得好精彩，好正」。Bosco笑言很難忘。陳十三稱樂易玲曾擔心畫面污穢，結果被他說服，「我話放心啦，見不到污穢物的！睇他們做戲好開心」。

巴士頂拍打鬥戲

Bosco劇中扮演武術指導，性格怕死，與素未謀面的Chilam、周秀娜聯手化解一場危機，因而捲入一系列神秘案件，惹來黑白兩道追殺。Bosco表示前年拍《飛虎之雷霆極戰》意外受傷斷了腳掌後，現在拍動作戲有少少陰影，「拍呢部劇要飛跳上車頂，又吊上3層樓高，在巴士頂打鬥，我不知算不算克服陰影，但會好小心，要安全才做，拍攝前會睇位，注意周圍環境，或者試多兩次，亦會聯想若有事會跳去哪裏脫險？無信心就向武指提出找替身，或加裝威也」。他回想後生時不識死，拍跳橋動作戲，無威也保護都照做。

用拳賽比喻創作空間

今年娛樂圈受疫情重創，加上內地審批嚴謹，不少行內人認為收窄創作範圍，是雪上加霜。陳十三承認收入大減：「疫情下多少都要食老本，有些劇本寫完出來，因疫情未能拍得，錢就未收到。」至於創作空間，他以拳賽作比喻：「賽事一定有規則，你在規則下一樣可以打得精彩；其實創作範圍好廣闊，空間仍然大。我剛到內地發展，都試過劇本過不到審批，從教訓汲取經驗囉，有些改完就過到。內地的題材仍然好廣泛，我睇TVB、ViuTV今年都做了好多新題材，好似《殺手》、《降魔的2.0》，不過部部劇都20、30集，如果拍幾集或10幾集，相信會更精彩，因為資源較集中。」

服裝： I.T

髮型：Kel Fung @ HH hair.nail

化妝：Cyrus Lee

造型：Queenie Yu

場地：HAKU（海港城）

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com