全世界戲院關門 《天能》冒疫上映登香港票房冠軍 《八佰》收35億稱霸全球

今年3月香港爆發第二波疫情，政府首次要求戲院於3月28日起停業14日，其後三度延長停業，直至5月初重開。第三波疫情爆發，戲院再次停業，由7月中至8月底，長達個半月。第四波疫情來襲，本月2日起關閉全港戲院，估計今年重開無望。其實，就算開業期間也有入座率限制，影響票房。香港戲院主要由百老匯、MCL、UA、嘉禾、Cinema City、英皇及新寶等7間院線經營，本地院線在停業期間，被指裁減員工、放無薪假、拖欠租金等，本報向百老匯及MCL等查詢，但截稿前未有回覆。根據橙天嘉禾娛樂今年度中期業績報告顯示，在港7間戲院，合共24個銀幕，上半年僅錄得30萬入場人次，比去年同期下跌72%，票房收入為1900萬港元，較去年同期下跌八成。

戲院停業，票房無可避免下跌。根據香港影業協會及香港戲院商會屬下機構香港票房有限公司提供的數字顯示，今年上半年在港上映的電影總數為125部，本土電影佔18部，上半年總票房收入為2.93億港元，較去年同期10.45億港元，下跌71.97%。雖然下半年數字未公布，但失去暑假及聖誕兩個黃金檔，預料成績更慘烈。

今年香港最賣座的是9月上映的荷李活片《天能》，累收5490萬，亞軍是疫前上映的賀歲片《乜代宗師》，收2945萬。第3位是日本動畫《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，若非上映中途戲院關閉，今年日本票房冠軍的《鬼》片，在港應絕不止2910萬票房。

香港導演作品打入內地十大

《天能》是《潛行凶間》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的新片，由於內容很燒腦，在港上映時掀起熱話。不過，《天能》在內地只收4.5億人民幣，到截稿為止，是唯一打入今年大陸十大票房榜的外語片，卻敬陪末席。內地最好成績的電影，首推演繹四行倉庫保衛戰的《八佰》，其次是收超過28億人幣的《我和我的家鄉》，位列季軍的《姜子牙》是動畫。值得一提的是，陳可辛執導、鞏俐主演的《奪冠》，講述郎平執教中國女排贏得奧運的故事，佔第5位。排第6的《除暴》是警匪片，王千源與吳彥祖合演，導演劉浩良是香港編劇出身，《除暴》只是他第2齣執導作品。

內地早前發布的《電影藍皮書：全球電影產業發展報告2020》，預計今年全球電影票房僅達去年兩成，並稱今年首11個月，內地票房為165億人幣（約195.28億港元），是去年同期600.37億人民幣（約710.54億港元）的27.5%。至於全球十大票房，亦由《八佰》稱冠；疫前上映的《重案夢幻再重組》佔亞軍，《天能》排第3位。值得一提的是，票房網站Box Office Mojo把內地動畫《姜子牙》納入全球十大最佳票房第6位，但在內地票房亞軍的《我和我的家鄉》卻十大不入，未知是否跟該片還未在美國上映有關。

記者：蘇珮欣