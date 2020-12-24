《濁水漂流》入圍鹿特丹影展 吳鎮宇讚真正香港電影

李麗珍入圍感振奮

吳鎮宇回應該片入圍影展，他說：「一部有使命感的電影，一部真人真事改編的電影，一部真正的香港電影。恭喜！」李麗珍稱拍《濁水漂流》與新導演李駿碩合作是好好的經驗。她拍港產片出身，希望香港製作的電影，有傳承及地方色彩，聽到這個消息很振奮。

《七人樂隊》入圍多個國際影展

7大導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、徐克及已故林嶺東聯手執導的《七人樂隊》，早前入選多個國家的電影節，包括法國里昂盧米埃爾電影節、埃及古納電影節和日本東京FILMeX國際電影節，又入圍康城電影節及成為2020釜山國際電影節開幕片。此片同樣有吳鎮宇參演，其他演員包括洪天明、余香凝、馬賽等。竇靖童首次主演黑白片《只是一次偶然的旅行》，亦入圍影展「金虎獎」主競賽單元。

娛樂組