咀新歡照網上瘋傳 高聖遠認與周迅已離婚

46歲周迅與51歲高聖遠6年婚姻告終，兩人自結婚頭兩年不時出雙入對曬恩愛外，之後數年已不見昔日甜蜜情景，因而屢傳婚變。今年5月高聖遠的社交網被發現刪去跟周迅的所有合照，似將兩人的關係劃清界線。

兩人婚姻一直不被看好，前年曾傳出他們已分居兩年，只欠動筆離婚。當時有指兩人因沒簽訂婚前協議，周迅收入比高聖遠高，周迅不願意離婚後支付對方贍養費，所以未動筆簽紙。周迅去年曾在節目談到雖然相信愛情，但亦對愛情有不安全感。

新歡貼情書

前日深夜網上流傳高聖遠與長髮女子的親吻照，有網民更截圖女方貼出英文手寫的情書照片，文中表示︰「親愛的，祝你旅途好運，充分利用每一天，我將滿懷熱情地等你。世界上也許有數百萬朵玫瑰，但我是你唯一的，獨一無二的玫瑰，我愛你。」高聖遠與周迅離婚之說再被熱炒。

齊以「祝安好」交代

昨日周迅於上午11時55分在微博留言「祝安好。」相隔3分鐘高聖遠亦在微博留下「祝安好」3字，默認兩人已離婚並祝福對方。高聖遠其後透過好友向傳媒表示以為大家一早知他們已離婚，並說：「已經多年沒有合照，當然已經離婚，我以為大家早已知情，很意外今（昨）天會收到這麼多關注。」

高聖遠強調與周迅結婚時，一直財政獨立，所以離婚後也沒有財產問題。據稱他們簽紙離婚已有一段日子，昨日突然宣布是因年尾展望未來，各自有個新開始。

女友被指已懷孕

高聖遠透露正籌備幕後製作，雖然有新歡，但他表示目前單身，因而猜所指可能是尚未再婚。至於高聖遠新歡被起底說她是新加坡人，有指她是高聖遠舊愛，年前舊情復熾，並指她已懷孕，將與高聖遠結婚，所以高聖遠徵求周迅同意下才公開離婚消息。

周迅情路崎嶇

周迅是敢愛敢恨的坦率女子，經歷多段戀情。1993年愛上音樂人竇鵬（竇唯堂弟），相戀5年；之後先後跟演員賈宏聲（已故）、音樂人樸樹、演員宋寧相戀。最轟動是和王菲前夫李亞鵬的3年情，她曾說：「亞鵬滿足了我對男人的一切幻想。」但情逝後則形容是「一場劫難」。後來她和造型師李大齊交往5年，一度論及婚嫁，但最後逃不過分手命運。

2014年5月周迅高調在微博認戀高聖遠，當時她上載兩人合照，寫上：「This is Archie 請大家多多關照。」當時有指兩人交往1年，同年7月在一個公益晚會上舉行婚禮，在場人士見證下交換戒指及擁吻逾6秒。周迅近年身邊出現多是王菲23歲女兒竇靖童，這對閨密感情深厚，關係曾惹網民猜測。

娛樂組