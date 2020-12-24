周永恒非法打鬥判罰1500 庭內多謝法官 庭外稱不滿判決

法庭判詞稱周永恒在案中以粗言挑釁，其帽子尖端觸碰到別人的人中，並不是蓄意襲擊行為，但從閉路電視錄影片中，顯示周永恒被人打到倒地後，曾爬起身再衝向對方，有握拳動作，不認為他純粹自衛。法官訓示周永恒在事件中行為態度惡劣，是變成打鬥的原因，他應該好好反省。周永恒求情時強調在事件中沒有動手打人，反而自己流血受傷，精神上也承受陰影，對方沒有受傷罰款700元，希望自己判決較輕，又提到疫情影響收入，目前從事電動車改裝生意差。當他聽取判決後，向女法官表示「好公義」、「衷心多謝」、「請受我一個鞠躬」。

周永恒離開法庭時表示不滿意判決，至於會否考慮上訴？他說：「回家考慮，跟屋企人傾吓先，呢一年都好攰，我只想件事快點過去，上訴對我來講成本高，贏同輸又點？當初選擇自辯，就是相信『無罪假定』那套法律能保護我，但事實覺得我有動機就判。」以後言行會否小心？他續說：「我個人就是這樣，無得小心。」

【案件編號：KCS512982/20】

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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