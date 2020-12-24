羅天宇望空姐5秒雙耳通紅

嘉欣與天宇表示見到一眾參賽者想起自己初入行，嘉欣說：「一眨眼13年，我變了有資歷的一批。」天宇欣賞參賽者投入兼有戲，自爆初出道怕羞不敢正視別人，又澄清從沒想過追空姐。嘉欣稱不愛羅天宇這類型：「他太怕醜，令我變得似狼死，好辛苦。現實中的我好被動，喜歡別人拖住我。」

龔嘉欣嫌羅天宇太怕羞

他們合演愛情劇《香港愛情故事》反應佳，活動後出席直播節目，與網友一起欣賞大結局，又翻唱該劇插曲《逆流直上》拍成MV於節目播出，回饋觀眾支持。天宇說：「好開心觀眾反應好，希望可以拍續集！」

盛勁為表示首次公開演戲心情緊張，要加倍努力為比賽備戰唱歌環節：「我有向麥明詩請教舞台經驗，她不知我懂唱歌，聽到我表演好驚訝。」史穎喬笑言被羅天宇一雙電眼迷暈，希望賽事表演K-Pop舞蹈，展現優點，說不定將來成為羅天宇杯茶。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com