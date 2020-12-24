《堅離地愛堅離地》下周首播 監製無預黃心穎宣傳

張振朗龔嘉欣首次擔正

此劇是張振朗與龔嘉欣首部擔正劇集，3年前完成，之前不同原因抽起，包括因黃心穎事件，他們稱拍劇辛苦，到現在才有得播，難免感觸。故事關於IT宅男的愛情故事，不擔心題材3年後已變舊。張振朗扮演宅男最開心毋須化妝整頭。問劇集播出後有否聯絡黃心穎？張振朗說：「我沒有聯絡，可能她都留意到宣傳片最近出街，宣傳的事最好問上頭及由監製決定，應該沒有刪走她的戲分。」龔嘉欣劇接劇推出，很開心可密密出鏡，有助保持人氣和爭獎優勢。她不怕太多角色變自己打自己，角逐獎項不同，笑言漁翁撒網。

陳智燊笑劉佩玥聲大吵耳

陳智燊2018年約滿無綫外闖，昨日重返舊公司，稱開心、複雜又緊張。他表示《堅離地》是離開無綫前拍的最後一套劇，相隔3年，兩個兒子都出世才播，盼收視成績好。他與劉佩玥首次合作演一對，讚女方外表純如女神周慧敏，實際率真聲大吵耳。劉佩玥聞言反稱對手外表官仔骨骨，其實很愛搞笑，拍攝時常要忍笑，又預告劇中與張振朗有激情親熱戲。提到黃心穎無份宣傳，他們表示與心穎對手戲不多，據知早前在馬來西亞播出沒刪走心穎的戲。陳智燊不認為有心穎會拖垮收視：「沒想太多，最開心劇集有得播，要支持一下，不去想太多負面事，要正面去看。碰巧另一套新劇《非凡三俠》，我太太宋熙年有份演，希望聖誕大家都開心看劇。」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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