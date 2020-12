疫下轉攻YouTube 自製節目搶訂戶 日韓星佐藤健Rain各出其謀

記者:蘇珮欣

Google旗下的YouTube自2005年推出以來,使用量一直上升,根據YouTube提供的最新資料顯示,目前全球用戶逾20億,當中近八成屬登記用戶。全球每分鐘有500小時的影片上載,每人平均每日在該平台觀看11分24秒影片。截至今年7月,最多用戶是印度,有2.25億,其次是1.97億用戶的美國,第3位巴西,用戶8300萬,第4及5位分別是6000萬日本與5800萬的俄羅斯。印度巿場佔有率最大,難怪全球最多訂戶的YouTube頻道也來自當地的唱片公司T-Series,多達1.65億。據報受疫情影響,許多人比平常花更多時間在家,觀看YouTube次數及網站流量激增,造成網絡擠塞,因而一度將歐盟地區影片播放的預設畫質下調到720p。

Blackpink訂戶冠絕韓星

近年愈來愈多韓國藝人在YouTube開設個人頻道,而且不止二三線藝人改行當YouTuber,當紅韓星也紛紛以個人名義進駐YouTube,當地名廚白種元身兼電視台綜藝節目主持工作,早前在YouTube開設教煮食的頻道,訂戶高達465萬,十分厲害,最近還與YouTube Original合作,推出紀錄片《Creator Spotlight》,講述他躋身名廚的心路歷程。

以個人名義進軍YouTube的EXO成員伯賢去年開設頻道,目前為止只有14條視頻,但已吸引319萬訂戶。「韓流天王」Rain是今年新晉YouTuber,頻道「Season B Season」走綜藝路線,與有線頻道JTBC旗下的Studio lululala合作,每周推出一集綜藝節目,他擔任主持,至今累積91.7萬訂戶。《The King:永遠的君主》「男神」李敏鎬,今年10月進駐YouTube,上載他自編自導自演的短片,至今有35.4萬粉絲訂閱;還有《搞乜戀金秘書》朴敏英新開設的YouTube頻道,公開她扮靚、飲食等日常生活,短短半年已吸納73.6萬粉絲。

韓流音樂近年進軍歐美,韓團官方頻道訂戶急增,例如4人女團Blackpink,就冠絕韓星,擁有5460萬訂戶,並於全球排第13位,以歌手而言,僅次排第12位的加拿大小天王Justin Bieber。Blackpink今年推出新歌《How You Like That》MV,在YouTube公開半年,已有逾7億點擊,難怪吸引YouTube找Blackpink合作推出紀錄片《Blackpink on Released》,講述推出新專輯的經過與感受。

Bieber袋1.56億拍節目

YouTube緊貼影視串流平台趨勢,推出原創影片系列,Justin Bieber與真人騷女星Paris Hilton先後加盟,前者今年初推出紀錄片《Justin Bieber: Seasons》,合共10集,每集約10分鐘,有傳每集酬勞高達200萬美元,為Bieber帶來2000萬美元(約1.56億港元)收入。Paris Hilton於9月中推出紀錄片《This is Paris》,據悉攝製隊跟隨她一年拍攝,內容涉及她出道前的瘋狂生活及與家人的關係等。韓國女團Twice今年亦為YouTube拍攝紀錄片《Seize The Light》,記錄9名成員舉行世界巡迴演唱會的幕後花絮與感受。

尊尼事務所進軍YouTube

前述日本有6000萬YouTube登記用戶,以當地1.2億人口計算,即約一半日本人使用YouTube。雖然用戶多,但當地藝人向來重視網上版權,捧紅木村拓哉、中居正廣、嵐及Kinki Kids等的大型經理人公司尊尼事務所,多年來嚴管旗下藝人肖像權,尤其針對互聯網,直至去年才逐步開放,更開設YouTube頻道。尊尼事務所並大搞《Johnny's World Happy Live with You》,連續6晚直播藝人演出,每場均吸引近千萬網民收看。

日本愈來愈多藝人進軍YouTube,今年憑劇集《天堂的天使》人氣急升的佐藤健3月18日開設個人頻道,3日後首次直播,邀請《天》劇拍檔上白石萌音一同亮相,即吸引逾百萬粉絲成為訂戶,該視頻至今累計1456萬次點擊,可見藝人、劇集和自製節目互惠互助的威力。剛離開人氣女團乃木坂46的白石麻衣,今年8月開設個人YouTube頻道,接受下廚、手作等各樣挑戰,錄得123萬粉絲訂閱,亦反應理想。