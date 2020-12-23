星級髮型師馬桂燦安息禮 林海峰偕彭羚送別 蔡一傑難忘拖手中環狂奔避記者

記者：林祖傑

攝影：孫華中

安息禮於下午2時舉行，席間播放多名藝人分享跟Jacky相處點滴的片段，包括「軟硬」的林海峰與葛民輝。林海峰提到他們在WhatsApp的最後聯絡，Jacky問何時找他剪頭髮，他隔了一陣才回覆，但對方再沒回應；後來他在兩人對話中，找到Jacky半夜給他的YouTube link，包括歌曲《Five Hundred Miles》的日本版。林海峰說：「我估佢（Jacky）𠵱家喺日本玩得好開心，不過我都想同佢講：『剪頭髮呀，等緊你。』」

葛民輝（阿葛）憶述18歲幫襯Headquarters由Jacky幫他剪髮，因為在ESPRIT兼職獲半價優惠，只付50元。後來Jacky跟阿葛說不需再付錢剪頭髮，因他是house model，阿葛說：「我成世仔只係用過50蚊去幫襯Jacky，真係好感謝。」

黃耀明世界從此「冇咁靚」

草蜢跟Jacky合作30多年，對方還跟他們做海外巡迴演唱會齊齊環遊世界，昨日蔡一傑（傑仔）也有到場。傑仔在片段中分享往事，有次他往剪髮後跟Jacky打算落街吃東西，怎料有10多個記者守候Jacky，他不懂應對，傑仔二話不說拖着他在中環街頭狂奔，他說：「途人見兩個男人在街上拖手喪跑，不知發生什麼事，現在想起仍覺好笑。」黃耀明與鄭伊健也有拍短片，黃耀明稱Jacky離開後世界從此「冇咁靚，冇咁型」，他會記掛對方一切的美好。

讚父親生命有意義

Jacky育有長子飛仔與兩女Sila與包包。飛仔在安息禮致辭，他表現平靜，借胡適的一段文字形容父親的一生：「人生的意義不在於何以有生，而在於自己怎樣生活。你若情願把這六呎之軀葬送在白晝做夢之上，那就是你這一生的意義。你若發憤振作起來，決心去尋求生命的意義，去創造自己的生命的意義，那麼，你活一日便有一日的意義，做一事便添一事的意義，生命無窮，生命的意義也無窮了。」大讚父親靠雙手創造很多事情。

兒子成Jacky最後客人

飛仔提到父親於2018年證實患胃癌，經歷化療與手術，但他從不在人前表現辛苦，還堅持回工作崗位。父親離世前一個月，仍跟妹妹（飛仔姑姐）合作Hair show。飛仔感激父親從沒在學業上給壓力，放手讓他們創自己的路做正確決定。他更成為Jacky最後一個客人，飛仔說：「自出世就是父親為我剪頭髮，直到他離開前最後一個作品，都是為我剪髮，我想世界上無一樣東西比這件事更加圓滿。」

Jacky於2004年曾與李麗珍傳出不倫之戀，昨日李麗珍未見蹤影。

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