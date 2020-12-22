【開箱】致命一夜情 酗酒問題與兩種幻愛

若此劇單純是疑犯要洗脫嫌疑的鋪排，未免太過簡單直接，能獲好評，自然不止於此。首先Alex的角色並非單純的金融才俊，其家族跟不能見光的財團有着千絲萬縷關係。Cassie經常飲到「斷片」，但依稀記得在曼谷時，不止她跟Alex，還有名叫Miranda的女士存在，Cassie正是從僅有線索不斷探求真相。

與舊日劇似曾相識 跟逝者的聯繫

此劇的轉折或不同之處，頗大着墨於Cassie的酗酒問題，她大清早起來已開始喝，到晚上更厲害，經常喝到失憶。這都跟她的童年有關，正是此劇副線。Cassie的爸爸是酒鬼，最終令老婆遠走，Cassie跟哥哥Davey度過悲慘童年；最難過的是，Cassie深受影響而不自覺，還是孩子，已成為父親的酒伴，Davey則是爸爸的出氣袋；父親醉酒載着Cassie車禍身亡，留下難以磨滅的陰影。長大後，Davey和同志伴侶及兩名女兒在小鎮過着寧靜生活 ，但一直記掛胞妹。劇集從第一集開始，已講述Davey準備跟男友和女兒到紐約探訪Cassie，兩人不時通電，逐漸從Cassie的回憶中，見證這段家庭悲歌。

童年陰霾是Cassie的詛咒，也是她的魅力所在，自由奔放、率真又不顧後果的作風，吸引了同事Megan和律師好友Annie的親近。Cassie跟「逝者」的聯繫，不管是酒鬼亡父的一段回憶， 還是她思考期間，Alex不斷閃現還有談話所帶來的衝擊，都成為劇情推展（兇案推理）或她心理變化及修正的過程，把單純的懸疑劇類型變得更紮實。難怪拍了《冏男大爆炸》多年的嘉莉古高，終可擺脫角色「Penny」的陰影，證明她的演技可千變萬化。

《空中小姐》是喜劇基調，但透過Cassie和Alex陰陽相隔的溝通，某些感性時刻，憐憫之外，Cassie逐漸對亡靈投入了多於一夜情的情感。這段不論跟亡父或Alex的「幻愛」關係，讓人想起十多年前長瀨智也、木村佳乃和深田恭子主演的日劇《致命一夜情》，講述木村佳乃扮演跟Cassie同樣表面奔放活潑的女孩，某夜邂逅長瀨，一夜纏綿後，她就了結生命。深田恭子飾演木村佳乃妹妹，跑到湘南追查家姐自殺真相，還有一直愛慕木村佳乃的香川照之。

《致命一夜情》表面是追尋真相的懸疑劇，到底為什麼木村佳乃如此年輕就踏上絕路？生命的虛無，未必能提供答案。在發掘木村佳乃生前點滴的過程中，扮演過氣藝人的長瀨智也，漸漸了解對方，兩人同樣曾為夢想努力卻徒勞，長瀨反而愈來愈靠近這本來「陌生」的逝者，發生感情。《致命一夜情》是當年被忽視的日劇，當中岡田浩暉主唱的插曲《5:55》，以哀怨旋律為這段「幻愛」奏鳴。