JOOX網上騷吸客40萬

譚樂文表示JOOX今年主打網上音樂會直播，8月起一連4個月與華納唱片合辦《JOOX Staycation Live》網上騷，由林欣彤、衛蘭、許廷鏗及Dear Jane演出，還有10月份吳嘉熙與余香凝的網上音樂會，平均每場吸引超過2萬人次收看，差不多等於兩場紅館入座率。2月份舉辦的《JOOX音樂選宅》，邀請吳浩康、林奕匡、林欣彤、AGA、Gin Lee等20名歌手馬拉松直播，每場平均亦有逾2萬人收看，整個項目吸客40萬人次。譚樂文說：「對JOOX來說，疫情反而為我們帶來不少機遇，不但多了用戶使用JOOX聽歌，更多歌手開Live，而且次數亦增加。」

疫情爆發前，JOOX已舉辦過不少音樂會及直播海外大型演出，如韓國的MAMA頒獎禮，故此在製作技術和歌手配合方面較有優勢。但網上騷籌備時間較倉卒，由計劃到演出，最短試過兩周完成，尋找演出場地及配合防疫措施均具挑戰。譚樂文稱他們較注重個唱的模式及宣傳，增加歌手與樂迷互動，如向偶像贈送虛擬金幣與禮物、留言、視像及問答環節等。

香港網上騷目前仍偏向免費欣賞，與海外收費做法不同。JOOX表示希望為香港樂迷提供免費、全面及多元化內容，但未來亦會考慮為用戶帶來付費的獨家待遇，例如預購門票，完成簡單任務賺取虛擬金幣，兌換網上演唱會通行證等。

對於未來發展，JOOX相信網上演唱會不是疫情下的代替品，「現場演唱會與網上騷的觀眾群略有不同，前者有現場氣氛，網上騷則吸引平時對演唱會或歌手不夠認識的觀眾收看，加上免費，帶出更多可能與選擇」。可是他們也不排除待疫情好轉後，復辦現場音樂會。