網上騷成疫下「新常態」 Dua Lipa掙4億 嵐告別演出 500萬人同時欣賞

記者：蘇珮欣

曾幾何時，當音樂數碼化，歌曲可以複製，但歌手的現場演繹，不可能每場相同，價值因此成型，演唱會成為歌手的重要收入來源，但疫情似乎改變了這行業生態。有香港演唱會業界人士向本報表示，原冀望年底能復辦演唱會，確診人數卻一直未能「清零」，明年狀况也難樂觀。其實演唱會不獨香港步入「寒冬」，全球也面臨相同危機。據外媒報道，龍頭Live Nation今年首3季虧損達20億美元（約156億港元），據消息人士向本報透露，Live Nation香港分公司今年上半年就一度裁員減省成本。

韓國講求現場感

韓國三大娛樂公司之一的S.M娛樂今年4月透過應用程式V App推出Beyond Live系列，並附以AR擴增實景等效果增加吸引力，又設有實時留言功能及視像通話；透過藍牙技術，粉絲在家也可動用偶像的官方「應援手燈」，隨着音樂轉換顏色，有置身現場的感覺。Beyond Live頭炮，是今年4月的Super M網上騷，吸引7.5萬粉絲觀看；接着的NCT127、Super Junior，女團Twice分別有10.4萬、12.3萬及10萬觀眾，場數減少，但人數不比現場騷少太多。據悉V App網上個唱，每場票價為3.3萬韓圜（約230港元），一場10萬人收看計，可進帳2300萬港元。

BTS兩場騷近百萬觀衆

紅到歐美的防彈少年團（BTS）今年兩度舉行網上收費騷，更創下歷史佳績。據韓媒報道，BTS今年6月透過社交平台weverse舉行的「Bang Ban Con」，吸引75.6萬粉絲購票，票房高達144億韓圜（約1億港元），其後10月再舉行兩場網上騷，觀衆多達99.3萬，最低票價4.95萬韓圜（約349港元），至少收3.46億港元。韓國網上收費演唱會愈來愈普及，不止韓團，舞台劇或小型騷也相繼推出，本月就有Wanna One出身的朴志訓、男團Pentagon及JYJ成員金在中開騷。

歐美歌手亦投入網上演出行列；英國男團One Direction成員Niall Horan上月中舉行網上收費演唱會，吸引12.5萬觀眾，票價16英鎊（約166港元），總收入約2080萬港元。

英國女歌手Dua Lipa同樣上月舉行網上演唱會，銷情更佳，票價7.5英鎊（約78港元），報稱全球觀看人次達500萬，約收3.9億港元。根據資料，Dua Lipa兩年前舉行約80場個唱，平均兩萬人次一場，整個巡迴約有160萬觀衆，如此算來，她一場網上騷已超越整年巡迴演唱會的人次，似乎更符合經濟效益。

向來嚴格規管網絡版權的日本樂壇，疫下不得不改變舊觀念，開放網絡演出。女團乃木坂46人氣成員白石麻衣11月初舉行網上收費「畢業演唱會」，共22.9萬粉絲購票收看，每張票3500日圓（約260港元），收益近6000萬港元。即將於今年底解散的人氣男團「嵐」，原定今年舉行世界巡迴告別演唱會，因疫情取消，上月改為網上收費告別騷，全球500萬人購票，據日媒報道，門票收入加上相關精品銷售，經濟效益估計高達300億日圓（約22.3億港元）。

香港天王開騷籌款為主

香港的網上音樂會以免費為主，大多在JOOX、KKBOX及moov等舉行，借此催谷平台及會員人數增長。收費的網上騷例子不多，較為人熟悉的是C Allstar成員陳健安（On仔）11月舉行為期7日的演唱會，最平票價12美元（約94港元）。本月12日的RubberBand網上騷則收150港元。「歌神」許冠傑和「天王」郭富城先後於今年4月及5月開騷，以及其後進駐無觀衆紅館演出的陳奕迅，都是幫助業界籌款為主要目的。