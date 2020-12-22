滕麗名林淑敏力撐劉丹奪視帝 51歲袁文傑今周娶老婆 考慮極速造人

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

51歲袁文傑透露今周迎娶拍拖9年的44歲女友張潔蓮（Jackeline），他笑說：「我揀大節日先來搞事，其實我們要求好簡單，想邀請兩家人見證就算，不過一直未落實註冊地點，仲有好多選擇，好多新人都揀工廈studio舉行婚禮，這個時候無理由廣邀朋友來觀禮，大家圍埋卻不能進餐，不如等明年疫情過去，再搞派對跟朋友、同事分享喜悅。」

母親靈前交代婚事

婚禮臨近，袁文傑稱心情不太緊張，因為娶老婆一事已準備了兩年，只是兩年前因母親病逝才押後婚期，他表示已到母親靈前交代快將結婚，讓她在天之靈能放心，並說：「有些朋友就笑又少一隻無腳雀仔，其實我年紀不細，都到適婚年紀好耐。」

袁文傑大讚未婚妻Jackeline有耐性，遺憾愛貓兩年前也離世，未能見證婚禮，他說：「本來Jackeline做了套衫畀隻貓，打算一齊影結婚相。」他自覺年紀不輕，有慎重考慮婚後生小朋友，並說：「如果決定生就要快，若過了時間，就改為幫助有需要的小動物和小孩。」

滕麗名呂慧儀無心爭視后

滕麗名恭喜袁文傑終於兌現婚事，還提起一個笑料，她說：「上次劇組將袁文傑的通告派錯給袁偉豪，結果他結婚了。今次真是袁文傑收通告了。下次可能輪到呂慧儀再婚或娶新抱。」

提到她與呂慧儀有份候選視后，滕麗名稱瞄準爭「最受歡迎電視女角色」，視后留給呂慧儀，最佳劇集支持《愛‧回家》，視帝和女配角獎就撐自己人丹爺和蘇韻姿。呂慧儀角逐視后獎抱平常心，並說：「獎項不是最緊要，無乜所謂，慶幸拍這長壽連續劇，可以跟大家開工見面，今年無獎，都可以等明年、後年。」滕麗明認同劇集在疫情下，能帶歡樂給觀眾更有意義。

林淑敏喪𥄫許家傑肌肉

許家傑近期忙於拍攝劇集《拳王》的赤膊打鬥戲，故收工後跑步過冬至，以應付本月30號拍攝的除衫騷肌戲分，他說：「最近食太多，要跑步減磅。」林淑敏笑稱與其他女生經常借故入廠檢閱《拳王》一班肌肉男拍攝，許家傑大呻：「初初有大班女圍觀都覺得爽，拍了14日通宵戲，又要兼顧《愛‧回家》，好辛苦，我個腦只想『除夠衫未，快啲完啦。』」

林淑敏同樣有份角逐視后，她稱志在參與：「睇好《殺手》的龔嘉欣，覺得她演得很好。」視帝方面，她與許家傑一致投丹爺，許家傑說：「丹爺帶住成班演員開工，他EQ好好，付出好大努力，個劇可以缺少任何一個，卻不能沒有丹爺。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com