疫情嚴重 森美徐榮兒子或延期返英國學校

森美兒子曦樂在當地入讀寄宿學校協和學院（Concord College），他接受《明報》電話訪問稱囝囝已返港近3星期，完成了隔離，計劃在港逗留半個月，但考慮現在當地疫情，可能會遲些才返英國。問他是否擔心？森美說：「唔係好擔心，因為佢讀書地方喺英國北邊，但會留意當地情况。」

徐榮的13歲兒子徐朗為追足球夢，今年9月獨自到英國升學，本月初回港放聖誕假。徐榮被問及是否擔心兒子返英時疫情嚴峻，會否延遲行程？他說：「現在睇情况，若當地仍好嚴重，會在香港留耐啲，同埋用Zoom上堂。兒子想返去踢波，但返港後英國開始嚴重，冇晒比賽，諗住返港後，可以跟舊球隊踢，點知香港疫情又嚴重，球場封了，又係冇波踢，佢都幾無奈。」他稱唯有多抽時間陪伴兒子跑步練習。

張兆輝的子女張卓鏗與張卓姿也在英國讀書，16歲女兒早前已返港，但大仔因明年大學畢業故未有同行。英國的疫情令張兆輝很擔心兒子，千叮萬囑他跟同住的同學不要小看疫情，要儲糧盡量少出街。

娛樂組