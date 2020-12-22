2020疫下港片《幻愛》收1500萬稱冠 林小明論影響：慘過當年盜版

記者：柯美

第四波疫情來勢洶洶，12月2日「關院」前開畫的《熱血合唱團》和《阿索的故事》，上映5天，未及將口碑傳出去，已被迫煞停，兩部片累計票房都不過100萬。院商和片商同叫苦連天，非常無奈。

《乜代宗師》幸運 爆疫前上映

今年上映的港產片寥寥可數，少到明年舉行的第40屆香港電影金像獎，也因為片量不足，首次延期，待2022年兩屆合併舉行。黃子華主演的《乜代宗師》在1月疫情爆發前上映，累計票房逾2900萬元，雖然不及他之前的賀歲片，像收4400萬的《棟篤特工》，但已算幸運。

自疫情爆發至今，票房最好的港片是周冠威執導的《幻愛》，累計收超過1500萬元；郭富城的《麥路人》有口碑，進帳約830萬元。太保和鄭秀文分別膺香港金像影帝和中美電影節年度影后的《叔•叔》和《聖荷西謀殺案》，慘遭滑鐵盧，前者收350萬元，後者收約250萬元。黃秋生和林嘉欣合演的《死因無可疑》，有二人演技加上口碑也無用，上映中途被迫煞停上映，未能一氣呵成，重映後走勢減弱，約800萬元埋單。

《拆彈專家2》原定聖誕檔期上映

疫情不僅重創戲院，影響票房表現，電影公司開戲亦步步為營，寰宇電影公司負責人林小明接受本報訪問時認為即使疫情過去，拍片量也不會回到從前黃金時期，「可惜也沒有辦法，香港電影的歷史任務已完成」。

由邱禮濤執導，劉德華和劉青雲合演的《拆彈專家2》，受第四波疫情戲院關閉影響，原定12月24日聖誕檔期與內地同步上映，現只得內地市場如期，香港延至何時開畫仍是未知之數，出品人寰宇電影公司的林小明也感無奈，稱浪費了之前的連串宣傳，但疫情未止，也沒有辦法，幸好公司今年只安排了一齣《拆彈專家2》上映，影響不大，只打亂了開戲計劃。他表示之前在內地開拍由彭順執導的《驚天救援》，雖受疫情影響延遲開鏡，但也順利拍竣。由古天樂、劉青雲和郭富城三大影帝合演的《掃毒3》，原本年底開拍，鑑於第四波疫情嚴峻，需延至農曆新年後才開機。

轉攻網絡電影尋生機

林小明透露明年暫定開拍兩部新片，分別是彭順執導的飛機空難片《A380》，投資了過億元，以及一部愛情片，「疫情未完全受控，只能見步行步」。他認為未來香港電影淪為台灣一樣，不是沒有電影製作，而是產量不會回到從前的黃金時期，一年生產三四百部的輝煌年代不復再。林小明在電影圈拍戲多年，見到當年有「東方荷李活」之稱的香港電影業滑落，會否可惜？他無奈說﹕「無辦法。」說到今年港產片的票房數字，他慨嘆道，「疫情（影響）仲慘過當年盜版」。

除了電影，林小明兩年前開始投資「網大」（網絡大電影），拍六七部仍未上架，之前有兩三部推出了，收入不錯，包括上月在愛奇藝上架的《無間行者之生死潛行》。到目前為止，已進帳逾千萬，「這種方法，可以救到香港，令香港電影有點曙光。（網大會是趨勢？）幫到公司多條出路，細製作可以拍網大，大片始終要拍大電影，未來公司會兩條腿走路」。

明年開戲抱觀望態度

另一方面，《手捲煙》、《斷網》、賀歲片《不日成婚》，以及任賢齊和鄭伊健主演的《大Project》等，都是疫情下開鏡的新戲。東方影業的《逃獄兄弟》受第四波疫情影響，未能如期在12月3日上映，被迫延至明年。至於計劃明年上映的新片則有古天樂、張智霖、鄭嘉穎、宣萱和黃宗澤等合演的《G風暴》。英皇電影明年上映的新片，暫定有陳木勝遺作《怒火》、周柏豪和蔡卓妍主演的《感動她77次》、湯怡和吳卓羲擔正的《盲女驚魂》、阿Sa伙拍王祖藍演出的《給我1天》，以及力捧新人李靖筠和楊天宇的《電子靈》等。至於明年的開戲計劃，兩大電影公司都持觀望態度，看疫情發展再決定。相信電影業寒冬期仍然要維持一段時間。