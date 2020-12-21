【開箱】《空中小姐》一夜情遇兇案 空服員變身福爾摩斯

酗酒空姐頭等艙遇金融才俊

《空中小姐》改編自Chris Bohjalian的同名小說，2018年出版前，《冏男大爆炸》女星嘉莉古高（Kaley Cuoco）已買下版權，準備拍成迷你劇；去年7月，宣布安排在美國串流平台HBO Max上架，香港觀眾可透過Now E的HBO Go自選頻道收看。劇集上月26日首播，本月17日播出結局。主角是空服員，此劇拍攝過程也受疫情影響，去年11月在曼谷開鏡後返回紐約取景，怎料今年3月撞正疫情爆發，劇組被迫停工，直到8月才復工把剩餘兩集埋尾，過程有驚無險。

故事講述嘉莉古高扮演的空服員Cassie獨居紐約，穿梭歐美亞不同地區，閒來在派對認識合眼緣男士，發生一夜情，過着自由放縱的單身生活。第一集開首，她從地鐵車廂驚醒過來，看看手表，已到快出發時間，於是衝回寓所收拾行李，怎料開門就看到陌生男子睡在自己的牀，完全記不起來是之前一晚，在哪個酒吧隨便挑來的對象。負責頭等艙的她，例牌遲到，但有好友Megan和Shane為她掩護。這次從紐約到曼谷的長途飛行之旅，Cassie很快就跟坐在頭等艙3C位置的旅客眉來眼去，幾乎在洗手間上演活春宮之際，被Megan破壞。

3C位置客人名叫Alex，高大威猛，是典型在華爾街打滾的金融才俊，抵達曼谷離開機艙前給Cassie留下卡片，很明顯想再續未了緣。Cassie跟同事說會乖乖留在酒店，實情是已偷偷約會Alex，經過悉心打扮出門，對方駕駛跑車在門外等候。兩人酒過多巡，Cassie最終一如開工前喝到天昏地暗，醒來時發現自己手沾了血，還未弄清來龍去脈之際，見到睡在身旁的Alex給割頸，滿牀鮮血，已氣絕身亡。

童年夢魘的巨大陰影

一夜情的歡愉演變成兇殺案，Cassie驚魂甫定，致電任職律師的好友Annie，劈頭沒頭沒腦就是問多年前在意大利被判謀殺室友的諾克斯（Amanda Knox）案件，當知道身在泰國，司法系統跟美國完全不同之際，Cassie第一個反應就是清理兇案現場，把酒杯酒瓶之類全塞進垃圾袋，然後逃離現場，登上客機順利返回美國就算是安全。

泰國方面，卻有神秘電話致電酒店櫃枱查看Alex情况，他遇害的消息因而通天。此時Cassie已從泰國飛抵首爾，度過一夜後，準備乘搭飛機返回紐約。就在回航旅途，Alex被殺的消息曝光，她跟頭等艙的所有同事，抵達紐約後都要接受警方盤問。天網恢恢，事實勝雄辯，Cassie真的有跟Alex約會，自然成為被調查對象，劇情發展下去，是Cassie如何蒐證，證實自己無辜？

（明日再續）