過往Netflix曾被影展排擠，康城影展就曾拒絕該台原創電影參展，牴觸當地上映條款是原因之一，但隨着疫情，遊戲規則似乎逐漸改變，Netflix變成片源最充足的供應商，有美媒早前就預測該台大有機會雄霸來年奧斯卡的入圍名單，《曼克》、《芝加哥七人案：驚世審判》、《藍調天后》、《誓血五人組》、《畢業舞會》，或是亞馬遜的《波叔出城2》和《金屬之聲》都被看好可爭取提名。

不過有著名會計師樓早前發表的報告顯示，到2024年串流平台市場將會到達飽和，消費者屆時將會以行動汰弱留強，或者群雄割據的局面會重新整合。