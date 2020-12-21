本地串流平台年度最高點擊 《反黑路人甲》《夫妻的世界》稱冠 《后翼棄兵》全球熱捧

據資料顯示，截至今年第3季，Netflix全球訂戶增至1.95億，其次是亞馬遜1.5億，Disney+8680萬，HBO約5700萬；至於Apple TV+ ，今年2月報道指訂戶人數約千萬，但當中佔去很多是免費客戶，所以數字未能作準。至於香港的myTV SUPER及「黃Viu」的訂戶及內容亦同步增加，據悉港劇《反黑路人甲》及韓劇《夫妻的世界》分別成為兩台今年最高點擊劇集。

增原創內容

myTV SUPER業務發展營運總裁林桂興接受本報訪問時表示，疫情下該台付費用戶明顯增加，現時基本付費用戶達130萬，新推出的「myTV Gold」付費用戶約8萬，預計今年底會達至10萬，「付費用戶與節目點擊率均上升，尤其今年3月第一波疫情爆發時，一星期點擊率達3000萬次，一周觀看小時約2600萬，比之前平均一周2300萬次點擊及2400萬觀看小時，是上升了，可見香港觀眾在疫情下需要娛樂」。林桂興稱myTV SUPER最受歡迎的節目毋庸置疑是TVB劇集，當中王浩信與張振朗主演的《反黑路人甲》成為今年最高點擊劇集，其次是迪士尼和BBC的兒童節目，比起疫前點擊率上升20%至30%。

串流平台競爭激烈，林桂興將此比喻香港觀眾有時會吃外國菜，但更常吃廣東菜，稱myTV SUPER就像傳統粵菜，是香港人的電視節目，「雖然有競爭壓力但這不是問題」。他又表示未來會重點發展「myTV Gold」，加強製作原創劇集，如本月上架的《非凡三俠》，由張智霖、黃宗澤及周秀娜合演，以及李佳芯主演的《愛美麗狂想曲》等；加上《雙祥見》、《Gi味俱全》等綜藝節目，平台至今已投資數千萬港元於原創內容，未來還會推出蕭正楠主持的綜藝節目，並正籌備有關寵物、護理，銀髮族等不同題材的節目。另外，myTV SUPER有不少跟日本同步的劇集，像堺雅人主演的高收視日劇《半澤直樹2》，以及佐藤健及上白石萌音合演的《天堂的天使》，均叫好叫座。

木村舊劇受歡迎

至於「黃Viu」今年亦大幅增加內容，今年8月推出的「木村拓哉日劇系列」，把木村的經典《悠長假期》、《戀愛世紀》、《律政英雄》及《愛情白皮書》重新上架。消息人士透露，「黃Viu」因木村系列及動漫《鬼滅之刃》，吸引大批新客首次使用「黃Viu」，未來亦計劃購入更多經典劇，上月起就引入《屋塔房王世子》、《秘密花園》及《主君的太陽》等經典韓劇。據悉《夫妻的世界》與《浪漫醫生金師傅2》及《悠長假期》，成為「黃Viu」今年最高點擊劇集冠亞季軍。

根據網站flixpatrol的資料（見圖），10月23日上架的《后翼棄兵》成績一枝獨秀，成為Netflix全球最高點擊劇集，早它3周上架的《艾蜜莉在巴黎》屈居亞軍。電影方面成績較特別，受疫情影響改在Netflix首映的《天才少女福爾摩斯》，以及原創的《不死軍團》點擊，反不及名不經傳演員主演的波蘭情慾片《禁室365天》。

亞馬遜劇集方面，被形容為「 西部版《教父》 」的《Yellowstone》稱冠；HBO原創的《權力遊戲》雖然去年已播畢，但依然雄霸點擊榜。至於Disney+，不論劇集還是電影，都是動畫最多捧場客。